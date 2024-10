Irán-Israel: ¿se involucrará Turquía?

Durante meses, varios países han advertido de una escalada en el conflicto de Medio Oriente. Estas preocupaciones han aumentado tras el reciente ataque de Irán contra Israel.

Irán es una de las potencias regionales. Otra es Turquía, y Ankara se ha posicionado del lado de los palestinos tras la ofensiva lanzada por Israel como respuesta al ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás, el pasado 7 de octubre de 2023. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha acusado reiteradamente a Israel de cometer un "genocidio". También ha enfatizado que no considera que Hamás sea una organización terrorista y a menudo habla de sus "hermanos palestinos".

Política exterior con fines internos

Recientemente Erdogan avivó los temores entre los turcos: en un discurso ante el Parlamento, el 1 de octubre, acusó a Israel de también querer atacar Turquía. "El Gobierno israelí, que se ha vuelto loco en Tierra Santa, posiblemente atacará nuestra patria con su fanatismo religioso tras atacar Palestina y Líbano", sostuvo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sueña con ocupar Anatolia y está "persiguiendo una utopía", agregó Erdogan.

Pero los expertos ven las declaraciones de Erdogan como referidas a algo poco realista. "Ese escenario es imposible", dice a DW Selin Nasi, politólogo de la London School of Economics (LSE). "Turquía es miembro de la OTAN. Atacar el país significa una confrontación directa con la alianza y Estados Unidos. Además, no hay ninguna razón para que Israel ataque a Turquía".

Erdogan está tratando de consolidar su base electoral y mostrar solidaridad con los palestinos, agrega el experto. Turquía tiene el segundo mayor ejército de la OTAN y además es un estrecho aliado de Estados Unidos, al igual que Israel.

Las declaraciones de Erdogan son sobre otra cosa, sostiene Ilter Turan, profesor de relaciones internacionales y exrector de la Universidad Bilgi de Estambul. "El presidente está instrumentalizando la política exterior para fines internos. Israel definitivamente no tiene intención" de atacar Turquía, afirma.

Ankara está tratando de llamar la atención sobre otros asuntos ante importantes fracasos políticos internos, piensa el especialista. Turquía atraviesa una dura crisis económica y Erdogan ha ido perdiendo apoyo político en las últimas elecciones locales.

¿Se atrevería Turquía a intervenir?

Según Turan, no existe ninguna posibilidad de que Turquía se convierta en parte de la guerra, "porque Ankara no quiere ser parte de ella". Eso sí, Turquía no apoyaría un ataque de Israel contra Irán, a pesar de la relación distante que mantiene con Teherán. Sin embargo, de darse dicho ataque, Ankara no pasaría de ofrecer apoyo espiritual, sostiene el experto.

"La postura turca propalestina y antiisraelí ha generado la falsa impresión de que apoya a Irán y sus milicias. Eso es un error", explica Selin Nasi. Turquía está ocupada en apuntalar su economía y un conflicto regional solo traería más inestabilidad. Por ello, no se espera que intervenga en Gaza o Líbano.

Competidores con respeto mutuo

Turquía, Irán y Arabia Saudita "siguen compitiendo entre sí, como han hecho en el pasado", dice Mithat Rende, exembajador turco en Qatar. Turquía lleva su relación con Irán en un marco de "cuidado y respeto", aunque Teherán y Ankara a menudo difieren cuando se trata de los diversos conflictos regionales, sostiene el diplomático.

"Turquía no quieren que Irán expanda su dominio en la región a través de los actores no estatales a los que apoya y arma. A la vez, Turquía comparte con otras potencias regionales el objetivo de evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear", sostiene.

¿Cómo ve Turquía a Hezbolá?

Una diferencia fundamental entre Turquía e Irán radica en sus distintas interpretaciones del islam: Turquía es principalmente sunita y por ende su gobierno apoya a grupos sunitas como Hamás, que es considerado terrorista por la Unión Europea. En cambio, la población iraní es principalmente chiita, lo que explica las estrechas relaciones de Teherán con grupos chiitas como Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen.

Estas diferencias también se reflejan en las recientes expresiones de condolencias de Ankara: cuando el líder de Hamás Ismail Haniyeh fue asesinado, Erdogan declaró luto en su honor. Pero tras la muerte del líder de Hezbolá Hassan Nasrallah, expresó su solidaridad con el pueblo libanés, pero no mencionó a Nasrallah. "Es comprensible y para nada sorprendente que no haya expresado una simpatía igual entre ambos", dice Turan.

