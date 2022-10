Irán: Guardia Revolucionaria advierte sobre fin de los disturbios

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, advirtió este sábado (29.10.2022) a los jóvenes que protestan que hoy es el último día de disturbios y les pidió que no salgan a la calle para no arruinar su futuro.

"Hoy es el fin de los disturbios. No salgan más a la calle", dijo el líder de la poderosa fuerza de elite, cuya misión es salvaguardar el sistema teocrático de la República Islámica. "Esta sedición no tendrá un final feliz para ustedes. No arruinen su futuro", advirtió el general que también afirmó que la incitación a las protestas son una conspiración de "Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí y el régimen sionista", es decir Israel, y dijo a los jóvenes "que están siendo engañados".

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, unas movilizaciones protagonizadas por jóvenes en las que se pide el fin de la República Islámica.

Las protestas por la muerte de Amini están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de "¡Mujer, vida, libertad!" que lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.

Las movilizaciones han ido evolucionando desde su comienzo en septiembre y en las últimas semanas estaban centradas en universidades en pequeños grupos, algo que ha cambiado en los últimos días con fuertes choques de nuevo con las fuerzas de seguridad.

Las advertencias de uno de los militares más poderosos de Irán se produjeron en el funeral de las 15 personas que murieron el miércoles pasado en un ataque a tiros en un santuario Shahcheragh de la sureña ciudad de Shiraz, ataque reivindicado por el Estado Islámico (EI). Miles de personas participaron en la procesión funeraria que recorrió la ciudad y que lanzaron consignas contra las protestas como "Muerte a América", "Muerte a Israel" y "Muerte a Inglaterra".

mn (efe, afp)