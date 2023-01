Irán: fábrica de municiones es atacada por drones de origen desconocido

Una fuerte explosión sacudió una fábrica militar iraní cerca de la ciudad de Isfahan la noche del sábado, informaron autoridades de Teherán este domingo (29.01.2023). El gobierno asegura que se trató de una operación con drones perpetrada por atacantes no identificados poco antes de la medianoche, calificó la operación como "fallida” y descartó que se produjeran víctimas.

La acción ocurre en medio de la tensión de Irán con Occidente debido a su suministro de armas a Rusia, su programa nuclear y las masivas protestas contra el régimen. No fue posible comprobar de forma independiente la magnitud del daño causado por el ataque, pero el Ministerio de Defensa de Irán aseguró que la explosión solo provocó daños menores en el techo de la instalación.

"Uno de los micro drones fue derribado por los disparos de la defensa aérea del complejo, mientras que los otros dos fueron atrapados en redes defensivas y explotaron”, explicaron las autoridades iraníes, que no responsabilizaron a ningún país, aunque en el pasado Teherán ha acusado a Israel por llevar a cabo supuestas operaciones de sabotaje en su territorio.

¿Relación con Ucrania?

La prensa iraní divulgó un video donde se ve un destello de luz en la planta, descrita como una fábrica de municiones. En las imágenes se ve el despliegue de vehículos de emergencia y camiones de bomberos.

"El ataque no ha afectado nuestras instalaciones ni su trabajo. Este tipo de ataques ciegos no tendrá impacto alguno en los progresos de nuestra nación", dice el comunicado de Defensa. Más tarde se reportó un enorme incendio en una fábrica de aceite de motor, aunque no hubo información sobre el origen de las llamas ni si se relaciona con otro ataque.

Un asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podolyak, vinculó lo ocurrido con la guerra en Ucrania, país que acusa a Irán de proveer cientos de drones a Rusia para atacar objetivos civiles. "La lógica de la guerra es inexorable y asesina. Pasa factura a los autores y cómplices de manera estricta", tuiteó Podolyak. "Noche explosiva en Irán - producción de drones y misiles, refinerías de petróleo. Ucrania les había advertido", añadió.

DZC (Reuters, EFE)