Irán dispuesto a dialogar con Estados Unidos si suspende las sanciones

Irán está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, en un marco multilateral, si Washington suspende las sanciones que restablecieron contra la República Islámica desde que se retiraron del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, anunció este miércoles (04.12.2019) el presidente iraní.

"Si están dispuestos a dejar de lado las sanciones, nosotros estamos dispuestos a dialogar y negociar, incluso al nivel de dirigentes de los países del grupo 5+1", declaró Hasan Rohani, refiriéndose a los seis países (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China + Alemania) que firmaron el acuerdo de 2015 con Irán.

En un discurso difundido por la televisión estatal, Rohani dijo que ya había hecho "explícitamente" esa oferta hace un tiempo. "Estamos bajo sanciones. Esta situación no es culpa nuestra" sino "el resultado de un acto cruel de la Casa Blanca", dijo Roahni.

"No tenenos otra opción que no sea la resitencia y la perseverancia frente a los que nos imponen sanciones", agregó el presidente iraní. "Al mismo tiempo no cerramos la puerta a negociaciones", agregó.

"Le digo a la nación iraní que en cualquier momento si Estados Unidos está dispuesto a suspender y dejar de lado sus sanciones injustas, crueles, ilegales, inapropiadas y terroristas, los dirigentes del 5+1 pueden reunirse y nosotros no vemos ningún inconveniente" en participar, dijo Rohani.

ct (afp, ap)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube