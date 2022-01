Irán desde el aire - En las llanuras del este

En este capítulo sobrevolaremos las grandes llanuras del este del país que se extienden entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio. Las grandiosas extensiones áridas fueron moldeadas por la historia y llegaron a ser fértiles gracias a personas decididas e ingeniosas.





La isla de Kish se encuentra en la entrada al Golfo de Omán e impresiona por su composición geológica, su paisaje lunar y numerosos pueblos de pescadores. En sus costas vive el pueblo de los bandari, cuyas mujeres son las últimas en practicar la tradición centenaria del bordado en oro.







La ciudad de Bam, devastada por un grave terremoto en 2003, se encuentra a 500 kilómetros de distancia. Hoy el centro de la ciudad ha sido reconstruido.La cámara se desliza sobre el paisaje único del desierto de Lut hasta Gonabad, al norte.







El hecho de que aquí haya agua para los verdes campos y huertos se debe al ingenio de la gente. Hace 2500 años, comenzaron a construir los canales subterráneos que hoy forman una gigantesca red de irrigación.





La ciudad santa de Mashhad, un lugar de peregrinaje para los chiítas, atrae a más de 20 millones de fieles cada año. En Madan-e Olja se extrae una piedra preciosa: la turquesa. Durante 7000 años la vida de la gente aquí ha girado en torno a este mineral.





Más al norte, los tiernos pastizales cubren las vastas llanuras y alimentan las enormes manadas de dromedarios. Estos son utilizados como ganado por los pueblos nómadas de los turcomanos. Aunque hoy las motocicletas han reemplazado a los dromedarios en muchos lugares. Un caleidoscopio fascinante del Irán moderno.





