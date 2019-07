Irán asegura no haber perdido ningún dron en el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Exteriores de Irán, señaló este viernes (19.07.2019) que su país no ha perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Ormuz. "No hemos perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar. ¡Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!", señaló en Twitter el viceministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

La respuesta iraní se da un día después que el presidente Donald Trump asegurara que un proyectil disparado desde el buque de asalto anfibio estadounidense Boxer abatió un dron iraní cuando se encontraba a casi un kilómetro de distancia. "Esta es la última de las muchas acciones provocativas y hostiles por parte de Irán contra buques que navegan en aguas internacionales", denunció Trump.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Yavad Zarif, le recordó al mandatario estadounidense que el estrecho de Ormuz, donde ocurrieron los hechos, se encuentra en la frontera iraní y no cerca de Estados Unidos. Horas antes, el jefe de la diplomacia habia señalado que, según los datos recibidos desde Teherán, no hay información sobre "la pérdida de un avión no tripulado".

Este último encontron entre Teherán y Washington está precedido por lo ocurrido el pasado 20 de junio, cuendo Irán informó del derribo de un dron estadounidense, también en el estrecho de Ormuz, alegando que había violado su espacio aéreo, lo que fue rechazado por Washington en su oportunidad. Como respuesta a ese incidente, Trump llegó a aprobar un ataque selectivo contra Irán, pero finalmente suspendió la orden poco antes de su ejecusión al considerar que no habría sido una respuesta "proporcionada", dado el número de bajas que causaría.

De esta forma el incidente del dron se suma a la larga lista de desacuerdos que mantienen Irán y Estados Unidos yque ha aumentado la tensión entre ambos amenazando la paz del Golfo Pérsico.

mn (efe, afp)

