Los leales amigos de Putin en Irán

Poco después del levantamiento armado del grupo Wagner en Rusia, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló por teléfono con el jefe del Gobierno iraní, Ebrahim Raisi. El Kremlin anunció el lunes 26 de junio que Raisi había "prometido su pleno apoyo a los dirigentes de la Federación Rusa". Dos días después, se produjo otra llamada telefónica: esta vez, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes habló con el ministro de Defensa ruso. Según el Tehran Times, Mohammad Bagheri y Serguei Shoigu hablaron de los últimos acontecimientos en Rusia, de las relaciones militares bilaterales y de cuestiones de seguridad regional. Bagheri invitó al ministro de Defensa ruso a Teherán.

"El levantamiento en Rusia no es motivo para que Irán se distancie", afirma Arman Mahmoudian en entrevista con DW. El profesor de Estudios Rusos y de Oriente Próximo en la Universidad del Sur de Florida estudió en Teherán y Moscú, y explica: "Desde la presidencia de Mahmud Ahmadineyad (2005 a 2013), Irán ha seguido una política exterior dirigida hacia Oriente".

Rusia desempeña un papel importante para Irán en este sentido. Especialmente tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con la República Islámica (2018), los partidarios de la línea dura en Irán ven a Moscú como un aliado digno de confianza. "En la invasión rusa a Ucrania, ven una oportunidad para demostrar que son socios de Rusia".

Dos presidentes se entienden: Vladimir Putin (der.) y Ebrahim Raisi (en el monitor) en la firma de un acuerdo ferroviario. Imagen: Mikhail Klimentyev/AP/picture alliance

Mahmoudian prevé que la guerra en Ucrania se volverá más brutal tras el levantamiento del grupo Wagner, que casi llegó a las puertas de Moscú. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y lleva 16 meses intentando poner de rodillas al Gobierno de Kiev. Así que, para esta guerra, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, necesita toda la ayuda posible.

Según Estados Unidos, Rusia ha profundizado su cooperación militar con Irán. Ambos países están ampliando su asociación militar sin precedentes, según declaró en mayo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby. Rusia está especialmente interesada en los modernos drones de combate iraníes. Desde agosto de 2022, Irán ha suministrado a Rusia más de 400 aviones no tripulados, dijo Kirby. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han impuesto nuevas sanciones contra Irán por este motivo.

Cooperación a la sombra de las sanciones estadounidenses

A principios de junio, la cadena británica Sky News también informó de la filtración de un documento que pretendía demostrar el suministro de munición iraní a Rusia. Fechado el 14 de septiembre de 2022, éste habría enumerado también el suministro de proyectiles para tanques y obuses. Según Sky News, los documentos fueron presentados tanto al primer ministro ucraniano, Denis Shmihal, como al ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly. Si los documentos resultan veraces, se abrirá una investigación.

Al mismo tiempo, Irán está sufriendo las sanciones impuestas a Rusia. Ambos países se financian principalmente a través de la exportación de energía, además de ser rivales en los mercados mundiales. Los puntos de venta de Rusia se han reducido considerablemente debido a las sanciones. Por ello, Moscú ofrece petróleo y gas, con importantes descuentos, a países como China, India y Turquía, que se consideran clientes habituales de Irán.

"Irán no se distanciará de Rusia. Pero, en estas circunstancias, Irán está tratando de desescalar con Occidente, por ejemplo, negociando indirectamente con Estados Unidos", afirma el experto Mahmoudian.

Refinería de petróleo en Irán: Teherán y Moscú son competidores comerciales en el mercado energético. Imagen: irna

Según los medios de comunicación, EE. UU. está intentando contener el programa nuclear iraní mediante negociaciones no oficiales. De acuerdo con el New York Times, el plan consiste en que Irán limite su enriquecimiento de uranio al sesenta por ciento y, sobre todo, aumente su cooperación con los inspectores nucleares internacionales. A cambio, por ejemplo, no se endurecerán más las sanciones económicas impuestas por Washington.

Hasta ahora, Irán apenas se ha beneficiado de la expansión de las relaciones económicas entre Moscú y Teherán. Pero Rusia promete que esto cambiará. Para finales de año, Moscú quiere concluir un acuerdo de libre comercio con Teherán y otros cuatro países de la región. Según el viceprimer ministro ruso, Alexei Overchuk, el acuerdo pretende reforzar la cooperación económica entre países que se extienden desde las fronteras de Europa Oriental hasta China Occidental. Puntualmente, Moscú mantiene conversaciones con Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán e Irán.

(ee/rml)