Irán advierte con salida del Tratado Nuclear y cierre del estrecho Ormuz

La salida del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) es una de las "muchas opciones" que considera Irán en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, señaló el jefe de la diplomacia iraní, Mohamed Javad Zarif, en medio del aumento de tensión que existe entre el país norteamericano e Irán.

Después de haberse retirado unilateralmente en mayo de 2018 del acuerdo internacional nuclear iraní, Estados Unidos reestableció en noviembre duras sanciones económicas contra Irán y este 22 de abril, Washington aumentó la presión al suprimir a partir del 2 de mayo las derogaciones que permitían a ocho países importar petróleo iraní sin ser sancionados por Estados Unidos.

Frente al escenario que se avecina, también se ha planteado el cierre por parte de Irán, del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del crudo que circula en el mundo. Así lo comunicó el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohamad Hosein Baqerí, quien aclaró que Irán solo bloqueará el estrecho en caso de extrema necesidad y que, por ahora, los buques estadounidenses en la zona siguen en contacto con los Guardianes de la Revolución, encargados de resguardar la seguridad y recientemente declarados terroristas por parte de Estados Unidos.

"Si alguien quiere que el estrecho de Ormuz sea inseguro, ciertamente lo contrarrestaremos, y si nuestro petróleo no se envía a través de Ormuz, entonces el petróleo de otros definitivamente tampoco pasará por el estrecho", subrayó Baqerí.

Ante estas advertencias, la Armada estadounidense afirmó hace cuatro días que está preparada para "responder a cualquier acto de agresión" de Irán, como el cierre de Ormuz.

Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, advirtió este domingo (28.04.2019) que Estados Unidos está llevando el asunto a un punto donde puede pasar cualquier cosa debido a su campaña de presión económica sobre Teherán, a la vez que acusó a Israel y Arabia Saudita de agitar la tensión.

"No creo que la confrontación ocurra, pero creo que el Gobierno de EE.UU. está poniendo las cosas en un lugar donde los accidentes pueden ocurrir. Y tiene que haber una vigilancia extrema, de modo que la gente que está planeando este tipo de accidente no se salga con la suya", afirmó Zarif en una entrevista en el programa "Face the Nation", de la cadena estadounidense CBS.

El próximo 8 de mayo se cumple un año del anuncio de Estados Unidos sobre su salida del acuerdo nuclear, al que siguió la imposición de sanciones en agosto y noviembre de 2018 a los sectores petrolero y bancario de Irán.

mn (efe, afp)

