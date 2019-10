Investigan supuesto manifiesto de autor de ataque contra sinagoga en Alemania

Las autoridades siguen hoy investigando el trasfondo presuntamente ultraderechista del ataque ayer contra una sinagoga en el este de Alemania que dejó dos muertos en un tiroteo y analizan este jueves (10.10.2019) el manifiesto supuestamente redactado por el autor del atentado y aparecido ese mismo día en internet.

El escrito, descubierto por expertos del International Centre for the Study of Radicalizacion (ICSR, Centro Internacional de Estudios de Radicalización) de Londres en un foro en internet de extrema derecha, consta de tres documentos en PDF y está en manos de las autoridades, según indica Der Spiegel.

Círculos próximos a los organismos de seguridad señalaron que tras un primer análisis se ha certificado la "autenticidad" del texto.

Así, las armas de fabricación casera que aparecen en el documento coinciden con las empleadas por el autor del ataque, identificado como Stephan Balliet, un neonazi alemán de 27 años, que supuestamente actuó en solitario.

Según el diario Bild, el manifiesto, redactado en inglés bajo el título "The plan" ("El plan"), refleja que el autor del mismo considera que su público se encuentra no sólo en un espacio de habla alemana.

Un hombre de 27 años intentó entrar a una sinagoga en Halle, Sajonia-Anhalt, Alemania, el 9.10.2019, para asesinar a judíos que celebraban Yom Kipur, matando a dos personas en su huída.

En el texto, su autor elucubra sobre la mejor manera de cometer una masacre en una sinagoga, afirma que en realidad podría atacar asimismo una mezquita o un centro "antifa" (antifascistas radicales de izquierdas).

El autor del escrito exige que hay que decapitar a la serpiente del ZOG -siglas en inglés que se refieren a la teoría de la existencia de un Gobierno de Ocupación Sionista-.

Si fracasa y muere, pero logra matar a un sólo judío, habría valido la pena, sigue el texto, que concluye con un llamamiento a masacrar a los judíos.

En la misma línea se expresa Balliet en el vídeo transmitido en directo por la plataforma Twitch durante el ataque, mediante una cámara adosada al casco que portaba, y que fue visto por unas 2.200 personas durante la media hora que estuvo colgado antes de que la empresa lo retirara.

CP (efe, afp, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |