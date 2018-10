Investigan a hombre por desapariciones en Colonia Dignidad

La Fiscalía de Münster (oeste alemán) investiga a un hombre de 72 años acusado de secuestro en relación con los desaparecidos durante la dictadura pinochetista en Colonia Dignidad, centro de operaciones de una secta dirigida por el exsuboficial nazi Paul Schäfer. El semanario Der Spiegel informa este sábado (13.10.2018) que la investigación fue abierta en agosto de 2016 por una orden de detención cursada desde Chile contra Reinhard D., residente en la ciudad alemana de Gronau.

A ello se suma una demanda interpuesta el pasado 12 de abril en Münster por la organización European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) contra Reinhard D. por complicidad en asesinato en al menos dos casos. Según los abogados de ECCHR, el individuo colaboró entre 1973 y 1976 en la ejecución a tiros en Colonia Dignidad de opositores al régimen del dictador Augusto Pinochet que habían sido secuestrados y trasladados allí. Se estima que fueron asesinados entre 20 y 30 opositores.

En testificaciones previas, Reinhard D. declaró no saber nada de los fusilamientos. También sigue abierta la investigación al exmédico de Colonia Dignidad Hartmut Hopp, huido de Chile tras ser condenado por complicidad en las violaciones de menores cometidas allí por Schäfer, muerto en Santiago de Chile en 2010. Además, la Fiscalía General de Krefeld está investigando a Hopp, de 74 años, por colaboración en asesinato.

El pasado 25 de septiembre, la Audiencia Territorial de Düsseldorf rechazó enviar a prisión al exmédico de Colonia Dignidad por considerar que "no se ha podido comprobar ninguna acción concreta" por parte de Hopp que evidencie una "punibilidad". Aún así, el tribunal admite que en Colonia Dignidad existían unas "estructuras de poder represivas y autoritarias, donde se cometieron violaciones y otros abusos sexuales a menores".

Con esa decisión queda revocada una anterior sentencia de la Audiencia de Krefeld, según la cual Hopp debía cumplir en Alemania la condena a cinco años de cárcel dictada por la justicia chilena en 2011 y contra la cual recurrió su abogado.

La Audiencia señaló que Hopp no cumplirá tampoco la condena a prisión dictada en Chile ya que no hay "evidencia" de que, en caso de haber sido juzgado en Alemania, esos cargos hubieran derivado en una condena de prisión. Chile pidió en 2013 su extradición, pero las autoridades alemanas la denegaron ya que ese país no entrega a sus ciudadanos a otros países. (EFE)