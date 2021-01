Investigadores logran rastrear el consumo de leche en la antigüedad en África

Mitos de la alimentación

Orgánico: ¿sí o no?

Muchas personas compran alimentos orgánicos ya que no se usa pesticidas químicos en su producción, lo que los haría más sanos. Eso es lo que se dice. Pero estudios científicos indican que la comida orgánica no tiene más nutrientes ni son mejores que los productos no orgánicos. Son solamente más caros.