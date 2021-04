Investigadores descubren que antigua momia egipcia era una mujer embarazada y no un sacerdote

Científicos polacos anunciaron el jueves (29.04.2021) que, tras analizar los restos de una momia egipcia de 2.000 años de antigüedad conservada en el Museo Nacional de Varsovia, han descubierto que el cuerpo embalsamado corresponde al de una mujer embarazada y no de un sacerdote como se pensaba inicialmente.

Luego de haber observado a la momia a través de rayos X, los expertos lograron ver algo al interior del vientre de la mujer: "¡Un pie pequeño!", dijo Marzena Ozarek-Szilke, antropóloga y arqueóloga de la Universidad de Varsovia.

El análisis posterior reveló el feto completo y los científicos que trabajan en el "Proyecto Momia de Varsovia" creen que la mujer tenía entre 20 y 30 años y estaba embarazada de 26 a 30 semanas.

"No sabemos por qué el feto no fue sacado del vientre de la fallecida durante la momificación. Por eso esta momia es realmente única. No hemos podido encontrar ningún caso similar. Esto significa que 'nuestra' momia es la única reconocida en el mundo con un feto", declaró Wojciech Ejsmond, de la Academia Polaca de Ciencias, otro participante en el proyecto.

Se pensaba que era un sacerdote

Ozarek-Szilke especuló con la posibilidad de que hubiera un esfuerzo por "camuflar el embarazo... o, tal vez, tuviera algún significado relacionado con las creencias y el renacimiento en el más allá".

Basándose en el análisis de los jeroglíficos del sarcófago, en un principio se pensó que la momia era de un sacerdote masculino que vivió entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C. Con el nuevo hallazgo, los científicos creen que podría ser incluso aún más antigua y están investigando las posibles causas de su muerte.

La momia no ha sido abierta, pero un escáner mostró que la mujer tenía el pelo largo y rizado hasta los hombros. La investigación se ha publicado en el último número de la revista Journal of Archaeological Science.

"Este es el primer caso conocido de un cuerpo embalsamado de una mujer embarazada... Abre nuevas posibilidades de investigación sobre el embarazo en la antigüedad y las prácticas relacionadas con la maternidad", señala el artículo.

La momia llegó a Polonia en el siglo XIX -específicamente en 1826- y pasó a formar parte de la colección de antigüedades de la Universidad de Varsovia. Desde 1917 se conserva en el Museo Nacional de la capital polaca, donde se expone al público junto al sarcófago.

JU (afp, ap, theguardian.com)