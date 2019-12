Investigación de EE. UU. descarta “mala actuación” en muerte de niños guatemaltecos

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos descartó "falta o mala actuación" en los hechos que rodearon la muerte, en diciembre del año pasado, de una niña y un niño de Guatemala que permanecían bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, según trascendió este sábado (21.12.2019)

Jakelin Caal, de siete años, y Felipe Gómez, de ocho, murieron el 8 y el 25 de diciembre de 2018 respectivamente, luego de haber sido detenidos junto a sus padres en territorio estadounidense. En ese entonces, se señaló que Caal murió de deshidratación y Gómez de una fiebre común, aunque ambos casos permanecían bajo investigación.

Según la Oficina del Inspector General, a cargo de la supervisión independiente del Departamento de Seguridad Nacional -el cual tiene bajo su mando a las autoridades migratorias y de aduana- no se encontró "falta o mala actuación por parte del personal del DHS", según dos comunicados separados difundidos en su web, con fecha 20 de diciembre.

La muerte de la niña de Alta Verapaz

El informe detalla que -el 6 de diciembre de 2018- Jakelin (cuyo nombre no aparece en el comunicado) y su padre fueron detenidos en Antelope Wells, Nuevo México, y un día después fueron trasladados a otra instalación de la Patrulla Fronteriza (USBP) en Lordsburg. Durante el recorrido, Nery Caal, padre de la niña, advirtió a las autoridades que Jakelin tenía fiebre, vómitos y que empezó a tener convulsiones.

"Cuando la niña llegó a la estación USBP en Lordsburg, los equipos de emergencia iniciaron la atención y la llevaron al hospital en una ambulancia aérea comercial", detalla el comunicado. El 8 de diciembre, se declaró el deceso de la niña, por lo que se inició una "investigación detallada" en coordinación con la oficina del médico forense local. El inspector general aseveró que Jakelin "murió por causas naturales debido a secuelas de sepsis estreptocócica".

La muerte del niño de Huehuetenango

La investigación indicó que Felipe (quien tampoco es identificado en el documento) fue detenido junto a su padre, Agustín, el 18 de diciembre del año pasado cerca de El Paso, en Texas. Posteriormente, el 23 de diciembre, fueron transportados a un punto de control de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, Nuevo México. Un día después de su llegada, un agente "notó que el niño parecía enfermo y entrevistó al padre, quien solicitó tratamiento médico para su hijo", relata la nota oficial. Entonces, ambos fueron llevados a un hospital para evaluarle, al quien se le diagnosticó "con una infección de las vías respiratorias superiores", para cuyo tratamiento se le recetó amoxicilina y acetaminofén.

Ambos fueron devueltos a la instalación de la Patrulla Fronteriza, donde el niño -a quien se le administraron sus medicamentos- "mejoró brevemente", pero luego "empeoró", lo que obligó a que se le transportara al hospital. Ahí, Felipe "no respondió y fue declarado muerto (...) El informe de la autopsia del médico forense del estado encontró que el niño murió de sepsis causada por la bacteria Staphylococcus aureus", concluyó el comunicado.

ama (efe, Prensa Libre, The Washington Post, Time Magazine, The New York Times)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |