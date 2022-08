Al comienzo de la campaña presidencial, los sondeos vaticinan malos resultados para el presidente Yeltsin. Se le pronostica solo un 4% de los votos. Su rival es el candidato comunista Gennady Zyuganov, el favorito de los que salieron perjudicados con la transformación postsoviética. Al final, el presidente Yeltsin es reelegido con un 54% de los sufragios. ¿Cómo consiguió llevar a cabo tal jugada? Cuando la batalla parece perdida, los partidarios de Yeltsin en el Kremlin buscan aliados en la nueva élite de multimillonarios de Rusia. Mano a mano con los seguidores de Yeltsin, los banqueros y oligarcas que se han enriquecido desde el fin de la Unión Soviética quieren impedir que se detenga la liberalización de la economía rusa. Juntos lanzan una implacable campaña con un presupuesto exorbitante. En el proceso, no escatiman en maniobras de fraude a gran escala, que los autores intelectuales reconocen abiertamente. Pero el precio del pacto entre la gente de Yeltsin y los oligarcas es alto: el Gobierno ruso transfiere precisamente a estos oligarcas importantes empresas estatales. En "Intrigas en el Kremlin - La reelección de Boris Yeltsin", los actores más importantes de aquella época describen los meses previos a la campaña electoral. Intervienen la hija y asesora de Yeltsin, Tatyana Dyachenko, el ex viceprimer ministro Anatoly Chubais, el oligarca caído en desgracia Sergei Pugachev y el expresidente del FMI, Michel Camdessus. A los votantes rusos se les exigió entonces que "votaran o perdieran". Votaron y perdieron, sobre todo su oportunidad de convertirse en un país democrático. Entre la trama policiaca y el drama shakespeariano, el reportaje utiliza imágenes de archivo, testimonios de testigos presenciales y animación por ordenador para trasmitir informaciones procedentes de los círculos más internos del Kremlin. Ofrece una visión de una época en la que no sólo se decidió el destino de Rusia, sino que se influyó de forma decisiva en la historia del mundo.