Intercambio de prisioneros: disidentes rusos en conflicto

Andrei Pivovarov, Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin entraron el viernes en la sala de conferencias de DW en Bonn, Alemania, y comenzaron a hablar sin demasiada pompa.

Los tres opositores rusos, que un día antes seguían cumpliendo condena en Rusia, se encontraban entre los liberados en el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría.

Llegaron a Alemania menos de 24 horas antes, y la rueda de prensa fue su primera oportunidad de hablar sobre sus experiencias en la prisión rusa y su conmoción por ser liberados.

"Esto se siente realmente surrealista. Parece una película. Estaba seguro de que iba a morir en la prisión de (el presidente Vladimir) Putin", expresó Kara-Murza. Hace una semana, estaba en Siberia, ayer en la prisión de Lefortovo y ahora "aquí en el maravilloso río Rin", agregó.

"Lo difícil que es dejar libre a un asesino"

Yashin dijo que era difícil aceptar que él estaba libre "porque un asesino estaba libre", en referencia a Vadim Krasikov, un espía ruso condenado por matar a un exmilitante checheno en Berlín en 2019 y que fue liberado como parte del acuerdo.

Yashin dijo que tuvo una breve conversación con el canciller alemán Olaf Scholz en el aeropuerto de Colonia/Bonn el jueves sobre el intercambio. "Le dije que entendía lo difícil que es dejar libre a un asesino. A cambio de un asesino, dos personas que no habían hecho nada malo tenían que ser liberadas".

Kara-Murza manifestó que la operación tenía como objetivo "salvar vidas, no intercambiar prisioneros".

"Scholz está siendo criticado en algunos sectores por la difícil decisión de liberar al asesino personal de Putin", añadió. "Pero las decisiones fáciles solo se toman en las dictaduras".

Yashin y Kara-Murza dijeron que se negaron a firmar confesiones o declaraciones pidiendo perdón durante su detención.

"Dije que no me iban a pedir que me liberaran, que admitiera alguna culpa. No pediría un favor a una persona que considero un tirano, un asesino, un enemigo de su propio país", señaló Yashin.

"No firmé ninguna condición para el perdón, pero aun así me perdonaron. Nunca dimos nuestro consentimiento (para ser expulsados ​​de Rusia), pero aquí estamos", dijo Kara-Muza, añadiendo que tampoco firmó ningún documento admitiendo culpa o remordimiento.

En el escenario, Yashin se quitó los lentes y parecía contener las lágrimas. Imagen: Leon Kuegeler/REUTERS

Cientos de personas siguen en prisión en Rusia

Yashin dijo que lo sacaron de Rusia en contra de su voluntad y que quería quedarse en el país, pero aceptó el intercambio por temor a que este fuera cancelado. Yashin fue encarcelado por criticar la invasión rusa de Ucrania y cumplía una condena de ocho años y medio en Moscú.

Con un aspecto angustiado en algunos momentos cuando hablaba, Yashin prometió "continuar con la actividad política", ya que "entiende su responsabilidad".

"No sé cómo hacer política rusa fuera de Rusia, pero intentaré aprender", indicó.

Kara-Murza: muchos en Rusia no apoyan la guerra en Ucrania

"Hay mucha gente en Rusia que está en contra de la guerra, que no cree en la propaganda del Kremlin", dijo Kara-Murza.

El escritor ganador del Premio Pulitzer había estado detenido desde 2022 y cumplía una condena de 25 años de prisión bajo cargos de traición relacionados con sus críticas a Putin y la invasión de Ucrania.

Pivovarov se hizo eco de este punto y pidió más esfuerzos para ayudar a los rusos: "Está mal asociar al pueblo ruso con las políticas del gobierno".

Pivovarov es exdirector de Rusia Abierta, un grupo de oposición ahora extinto vinculado a Mijail Khodorkovsky, un viejo crítico del Kremlin que también fue liberado de la cárcel rusa en un intercambio de prisioneros negociado por Alemania hace años.

Pivovarov dijo que había "miles de personas en las cárceles rusas" y que creía que "estarían felices de saber que es posible salvarse".

Pivovarov llama a la comunidad internacional a "hablar con la gente de Rusia" Imagen: Florian Görner/DW

Reconocimiento a Alexei Navalny

Los tres opositores rusos también rindieron homenaje al fallecido Alexei Navalny, un destacado crítico de Putin que murió en una prisión del Ártico en febrero.

Navalny se había "acostumbrado a la normalidad de la tortura", dijo Pivovarov. "El hecho de que no esté con nosotros es un crimen cometido por Putin, que tiene la responsabilidad directa de su asesinato", sostuvo Yashin, el cual también relató que un oficial del servicio ruso de seguridad FSB le dijo que si regresaba a Rusia sus "días terminarían como los de Navalny".

Asimismo, Yashin especuló que Navalny podría haber estado vivo si Occidente hubiera acordado antes el intercambio con el Kremlin. Se reportaba que Navalny también iba a estar entre los presos políticos liberados, pero murió antes de que se pudiera concretar el acuerdo.

