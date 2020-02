Inteligencia de EE. UU. advierte injerencia de Rusia en elecciones a favor de Sanders

Las agencias de inteligencia de EE. UU. advirtieron al senador y aspirante a la candidatura presidencial demócrata Bernie Sanders que Rusia está tratando de interferir a su favor en las primarias demócratas, informó este viernes (21.02.2020) el diario The Washington Post.

El periódico, que cita fuentes de inteligencia estadounidense, señaló que tanto el presidente Donald Trump, quien buscará la reelección, como varios legisladores en el Capitolio habían sido informados de este intento de injerencia por parte de Moscú.

"Al contrario que Donald Trump no considero a Vladímir Putin un buen amigo. Es un matón autócrata que trata de destruir la democracia", afirmó en un comunicado Sanders, que representa al ala más progresista del Partido Demócrata y que se define como un socialista.

Aunque no se han dado detalles acerca de esos esfuerzos rusos, Sanders apuntó "a propaganda en internet" para sembrar la división en el país. "No me importa, francamente, quién quiere Putín que sea presidente. Mi mensaje a Putin es claro: manténgase alejado de las elecciones estadounidenses y como presidente me aseguraré que sea así", agregó Sanders.V

Trump desestimó como una "farsa" de sus rivales demócratas el reporte de las agencias de inteligencia. Imagen de archivo.

Rusia interfirió en elecciones de 2016

La noticia se produce poco después de que el diario The New York Times afirmara que Moscú estaba tratando también de favorecer a Trump de cara a las elecciones de noviembre.

Las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron hace tres años que Rusia interfirió en los comicios estadounidenses de 2016 para potenciar las opciones de Trump frente a su rival de entonces, la demócrata Hillary Clinton, algo que corroboró el fiscal especial Robert Mueller en un informe que presentó el año pasado tras una larga investigación.

Al respecto, el presidente Trump desestimó como una "farsa" de sus rivales demócratas el reporte de las agencias de inteligencia. "Otra campaña de desinformación está siendo lanzada por los demócratas del Congreso diciendo que Rusia me prefiere a mí que a cualquier otro candidato de los demócratas que no hacen nada", dijo Trump en Twitter. "¡Farsa", sentenció.

mg (efe, afp)

