Instan al gobierno mexicano a cambiar estrategia contra violencia

Una caminata por la paz que encabezan el activista mormón Julián LeBarón y el poeta Javier Sicilia llegó este domingo (26.01.2020) al Palacio Nacional de México para exigir al gobierno que modifique su estrategia contra el crimen ante la violencia que sacude al país.

Mientras, un comando armado ingresó este mismo día a una vivienda en el municipio de León, en el estado mexicano de Guanajuato (centro), y disparó contra las personas que estaban en el lugar, cuatro hombres y una mujer, quienes murieron ahí mismo. Otra persona resultó herida.

Al frente de la movilización marchó Julián LeBarón, familiar de nueve mormones mexicano-estadounidenses asesinados en noviembre en el estado de Sonora (noroeste), en una de las peores masacres de los últimos años, y el poeta activista Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en 2011.

Encabezaba la columna, de unos 1.500 manifestantes, una enorme manta que pedía "Verdad, justicia y paz", lema de la caminata que arrancó el pasado jueves en la ciudad de Cuernavaca y que recorrió unos 60 km, la mayoría a pie, hasta la capital.

Una comisión de la caminata intentó entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el gobierno anunció que serían recibidos por miembros de su gabinete de seguridad.

"No tenemos nada que hablar con el gabinete de seguridad, ese es el problema", dijo Sicilia durante un breve mitin. "Redujeron el asunto nuestro a un asunto de balas, en lugar de una política de Estado. No vamos a entrar a Palacio Nacional", añadió.

AMLO "dio la espalda a la agenda de justicia"

a comisión entregó al gabinete de seguridad un sobre cerrado dirigido al mandatario, con planteamientos para avanzar hacia una política de seguridad "transicional de Estado", en momentos en que México, nuevamente, rompió el récord de asesinatos en 2019 con 34.582, según cifras oficiales.

México ha registrado cerca de 275.000 asesinatos desde que en diciembre de 2006 el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas. Se ignora cuántos casos estarían ligados a la criminalidad.

Desde la oposición, López Obrador denunció esta estrategia antidrogas y una de sus principales promesas de campaña fue regresar a los miitares a sus cuarteles.

Ya como presidente, creó la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado encargado de la seguridad, lo que para defensores de derechos humanos es replicar la estrategia militar en medio de la cual se dispararon las cifras de asesinatos.

Sicilia destacó que la inseguridad en México no se va a resolver con abrazos como lo menciona López Obrador en su frase "abrazos, no balazos". "No es una política correcta. Ni los balazos ni los abrazos, es una política de Estado del tamaño del horror", apuntó.

En su discurso, Sicilia reconoció que el gobierno actual "heredó" un sistema de violencia, impunidad y corrupción, pero acusó al mandatario de haberle "dado la espalda a la agenda de verdad, justicia y paz, prioridad de la nación (...) y de usar un lenguaje que en lugar de llamar a la unidad polariza a la nación y divide".

gs (afp, efe, ap)

