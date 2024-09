El significado literal de "ins kalte Wasser springen" es "saltar al agua fría". ¿Pero qué quieren decir los alemanes cuando usan esta expresión? Esta frase se utiliza cuando alguien se enfrenta a una nueva e incierta situación, en la que la persona no cuenta con una preparación previa. Esto implica que uno tiene que demostrar que puede dominar la situación, a pesar de no haber tenido previo conocimiento. También implica tomar un riesgo. No se sabe con precisión el origen de "ins kalte Wasser springen", pero es posible que tenga una conexión con la piscina, ya que uno tiene que tomar coraje y tener mucha voluntad para meterse al agua. En Latinoamérica, solemos decir: "tirarse a la piscina".