Pero no podrá recogerlo en persona, ya que desde 2021 está encarcelada de nuevo en la prisión de Evin, en Teherán. Mohammadi ya ha sido encarcelada 16 veces por sus protestas contra los regímenes dictatoriales y las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Ella misma experimentó represión y violencia sexual, sufrió abusos por parte de funcionarios del régimen y sobrevivió a la llamada tortura blanca, un tipo de tortura psicológica en régimen de aislamiento. Sus informes sobre la tortura blanca son estremecedores: encierran a los presos en celdas de dos por tres metros constantemente iluminadas, a menudo sin luz natural. La intención es romperlos psicológicamente y obligarlos a hacer confesiones falsas por las que pueden ser condenados a muerte. Los reclusos pierden el sentido de su identidad, del tiempo y del espacio. La tortura blanca no deja cicatrices externas. Sin embargo, hay personas que mueren por problemas psíquicos o se suicidan tras ser liberadas porque no pueden vivir con las consecuencias de la tortura.

El Premio Nobel de la Paz para Mohammadi es también un reconocimiento a los y las iraníes que salieron a la calle contra el régimen bajo el lema "Mujer, vida, libertad".



El documental "Inquebrantable: mi lucha por la libertad en Irán" de Katja Deiß y Narges Mohammadi, no es solo un retrato de la activista iraní, sino también su propio llamamiento desde la cárcel. Narges Mohammadi consiguió sacar en secreto mensajes de la cárcel para el documental. También produjo ella misma un documental durante un permiso.



Este documental de Hessischer Rundfunk se realizó en coproducción con Deutsche Welle y German Dream Productions. Por primera vez, las víctimas de la tortura hablan en la televisión alemana. También se incluyen declaraciones de compañeros políticos y la familia de Narges Mohammadi, que vive en el exilio.



