Inhabilitan por cinco años a exministro chileno por omitir acciones durante protestas

El Senado de Chile aprobó este miércoles (11.12.2019) una acusación constitucional contra Andrés Chadwic, titular del ministerio del Interior durante el inicio de las protestas sociales en el país, que lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante cinco años.

La decisión, adoptada por 23 votos a favor y 18 en contra, establece una responsabilidad política de Chadwick, primo del presidente chileno, Sebastián Piñera, por su gestión de las protestas cuando era ministro.

Al ahora exministro se le acusó de haber infringido la Constitución y las leyes por omitir medidas eficaces para evitar la violación de derechos humanos, así como de no haber mantenido el orden público.

Además, la acusación contemplaba que el entonces ministro pudo infringir la Constitución al declarar el estado de emergencia, que dejó en manos de los militares la seguridad durante los primeros nueve días de crisis, y haber permitido hechos no contemplados durante esa situación.

Centenares de denuncias

Chadwick se encontraba al frente de la cartera de Interior cuando el pasado 18 de octubre comenzó el estallido social contra el modelo económico neoliberal vigente en Chile, con manifestaciones pacíficas masivas y eventos de extrema violencia que hasta ahora han dejado al menos 24 muertos y miles de heridos.

Asimismo, sobre los agentes del Estado recaen centenares de denuncias por ejercer represión para contener las protestas y cometer presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas cinco de las muertes que se han dado en este tiempo.

Tras la votación del Senado, Chadwick insistió ante la prensa en su inocencia y dijo que esta acusación constitucional fue "injusta, infundada y politizada, contraria a lo que exige nuestra Constitución".

"Jamás, jamás, ni deliberadamente o no deliberadamente he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito que se pueda abusar de los derechos humanos, de ninguna persona", expresó el exministro, que lamentó los fallecidos y heridos que han dejado las protestas y condenó todo acto de violencia.

mg (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |