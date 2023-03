Informe: La mafia se ha apoderado de la comunicación en redes sociales en Italia

Las mafias en Italia se han apoderado de la comunicación en redes sociales y las utilizan para reclutar nuevos afiliados, medir el consenso, comunicarse minimizando el riesgo de ser interceptados, planificar sus actividades delictivas, hacer ostentación de riqueza como demostración de prestigio social y amenazar a sus adversarios. Además, la mafia realiza pagos en bitcoin y abre incluso casinos en la "dark web".

Así se desprende del informe "Las Mafias en la Era Digital" de la fundación Magna Grecia, presentado este jueves (02.03.2023) en la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma y que revela que las redes sociales muestran "la creación de contenidos que reflejan los valores y experiencias de un determinado contexto delictivo, redefiniendo el papel del mafioso en el espacio de internet".

Por ejemplo, "no ocurre necesariamente que el perfil digital de un capo de mafia sea central en la red de seguidores", pues "se le puede seguir a través de los hijos, esposas o parientes". "Mediante técnicas orientadas a la exaltación o la autopromoción o desafiando a los enemigos, lo virtual se ha convertido en el teatro privilegiado para el envío de mensajes codificados que, si no tienen un destinatario explícito, se dirigen a los usuarios, no siempre capaces de decodificarlos pero a menudo sí de apreciar su atractivo", señala el informe.

Y no sólo en Facebook, donde existen páginas que alaban a diferentes jefes mafiosos de las mafias italianas o apoyan a criminales en la cárcel, sino que se usan nuevas redes sociales como Instagram, "consolidado como el escenario de quienes quieren hacer ostentación del lujo", mientras que TikTok es "el reino de las actuaciones de autoexaltación y celebración". En el informe se les denomina "los 'influencer' de las mafias", los hijos de los mafiosos o los jóvenes jefes que en las redes sociales muestran el lujo y la violencia que los rodean. (efe)