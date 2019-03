Informe: Gobierno Alemán no reconoce al enviado de Guaidó como embajador de Venezuela

Así lo informa ese periódico en su edición de este miércoles (27.03.2019), citando una respuesta del Ministerio alemán de Relaciones Exteriores (Auswärtiges Amt) a una solicitud del partido La Izquierda.

De acuerdo con esto, el 13 de marzo de 2019, el Gobierno federal recibió por primera vez a Otto Gebauer, enviado de Guaidó, como "representante personal del presidente interino Guaidó", con quien se sostendrían conversaciones políticas. "No se prevén más pasos", señaló ese Ministerio. El Ejecutivo alemán aduce que en su opinión, "las condiciones políticas" para reconocer al enviado de Guaidó "no se cumplen", porque ya ha expirado el plazo máximo de 30 días que tenía Guaidó para convocar elecciones siguiendo las leyes venezolanas.

Según el informe, que el Neue Osnabrücker Zeitung refiere a círculos diplomáticos, España en particular, entre los estados de la Unión Europea, solicitó que los representantes de Guaidó en la UE no reciban estatus diplomático ni privilegios. El reconocimiento de Guaidó es de naturaleza política y no está vinculado con ningún tipo de consecuencia jurídica, continúa el informe, y no se puede eludir el hecho de que el poder real en el país aún lo tiene Nicolás Maduro.

En el contexto de la lucha por el poder en Venezuela, el Gobierno Federal reconoció al líder de la oposición, Juan Guaidó, a principios de febrero de 2019, como autoproclamado presidente interino. Alrededor de 50 Estados reconocen actualmente al presidente de ese país sudamericano en crisis como jefe de Estado de transición. Sin embargo, el controvertido presidente venezolano, Nicólas Maduro, quien entre otras cosas cuenta con el apoyo de los militares, aún ostenta el poder.

Heike Hänsel, diputada del partido La Izquierda, acusó al Gobierno alemán en el Neue Osnabrücker Zeitung, de "haberse maniobrado desde un principio hacia los márgenes del Derecho Internacional". Eso ha llevado, según ella, evidentemente a que "ahora tenga que dar marcha atrás y deniegue una acreditación al llamado embajador del Sr. Guaidó, Otto Gebauer, quien participó en un rol de liderazgo en el intento de golpe de Estado en 2002".

Venezuela está sufriendo desde hace meses bajo la lucha de poder entre el presidente del país, el populista de izquierda Nicolás Maduro, y diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien es apoyado por EE. UU. Guaidó se autoproclamó presidente interino invocando la Constitución venezolana en febrero de 2019.

