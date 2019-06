Informático sueco liberado niega pertenecer a WikiLeaks

El informático sueco Ola Bini, quien fue liberado el jueves 20 de junio de una cárcel de Quito, afirmó este viernes (21.06.2019) ser amigo de Julian Assange, pero negó pertenecer de "Wikileaks", al ratificar su inocencia sobre el delito de espionaje que se le acusa en Ecuador.

Bini, que se presentó ante la Fiscalía General, como medida cautelar en el caso que se sigue en su contra, afirmó que nunca ha tenido vínculos con WikiLeaks, pese a que aceptó ser amigo personal de su fundador.

"Sí, él es mi amigo", dijo y afirmó que visitó al australiano en la Embajada de Ecuador en Londres, donde Assange estuvo asilado desde el año 2012 hasta abril pasado. "No, yo no soy, nunca he sido miembro de WikiLeaks", apuntó Bini en los exteriores del Ministerio Público en Quito y añadió que quiere seguir en el país.

"Me quedaré aquí en Ecuador, Ecuador es mi hogar y estoy feliz de estar aquí", insistió Bini que estuvo acompañado de su abogado, Carlos Soria. El sueco firmó esta tarde un documento para constatar su presencia delante del fiscal a cargo del caso y aseguró que lo hará todos los viernes como le indicó la Corte que lo liberó, aunque le ordenó que no saliera del país mientras dure la fase de instrucción, de veinte días.

"Estoy aquí para mostrar mi presencia como ordenó el juez. Soy inocente, no cometí delitos", apostilló. Bini fue puesto en libertad este jueves luego que la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) aceptó un recurso de hábeas corpus, al considerar que se violaron sus derechos cuando, en primera instancia, se ordenó su detención preventiva. (EFE)