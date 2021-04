Infectólogo en Brasil: "El colapso se produjo hace tiempo"

Deutsche Welle: Dr. Sufiate, ¿está la pandemia en Brasil fuera de control?

David Sufiate: Es difícil definir qué significa 'control' en el contexto de una pandemia. Pero, de hecho, estamos experimentando una sobrecarga en todo el sistema sanitario, desde los hospitales privados hasta los públicos. La situación es muy grave.

En el Hospital de Fiocruz, en Río de Janeiro, llevamos un mes con la capacidad máxima a tope, a veces incluso más. En la actualidad, el único momento en el que llegan nuevos pacientes a la unidad de cuidados intensivos es cuando otros son dados de alta o mueren. No se puede decir que sea peor ahora, porque ya llevamos unas tres semanas de sobrecarga.

Las personas mayores ya han sido vacunadas. ¿Quiénes son los pacientes que acuden ahora a los hospitales?

En la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Fiocruz, que dirijo, no hemos tenido ningún paciente de más de 80 años desde ayer, lo que demuestra claramente el papel que están desempeñando las vacunas en la pandemia. Por el momento, los afectados son los más jóvenes. Porque la política les anima a salir de casa y exponerse al virus. Y la consecuencia es que también se enferman.

¿Qué grupo etario es el más afectado actualmente?

La mayoría tiene entre 30 y 70 años. Si tuviera que circunscribirlo aún más en cuanto a grupos etarios, diría que los de 40 a 60 años son, probablemente, los más afectados y los que más están internados.

La vacunación también se ha llevado a cabo en el Hospital de Fiocruz, en Río de Janeiro.

¿Ha cambiado el virus?

Parece claro que hay mutaciones que son más infecciosas. En el Hospital Fiocruz también podemos hacer una secuenciación. El 90% de los pacientes actuales tienen la mutación P.1. Así que el virus ha cambiado y se transmite más fácilmente. Es difícil decir en este momento si este hace que el curso de la enfermedad sea más grave. Según pequeños estudios, la mutación se está extendiendo más rápidamente. Cada vez hay más personas que se infectan.

Y así, estadísticamente, habrá más personas que enfermen gravemente. Pero por el momento no podemos decir si eso se debe a la mutación. No hay estudios al respecto.

¿Permanecen ahora los pacientes más tiempo en las unidades de cuidados intensivos?

Los pacientes más jóvenes tienen mejores defensas y, por ejemplo, sus órganos tardan más en fallar. Aguantan más, por así decirlo. Por eso las estancias en las unidades de cuidados intensivos son más largas.

¿Qué es lo que más falta hace en su trabajo diario en las unidades de cuidados intensivos?

Donde yo trabajo, la escasez de personal especializado en cuidados intensivos es máxima. No faltan medicamentos ni equipos. Pero hay muchos médicos que no se acostumbran a trabajar en una UCI. Y eso marca una diferencia crítica. Eso también se aplica a otras áreas de salud: fisioterapeutas, enfermeras y todos los demás. Un año después del inicio de la pandemia, la escasez de trabajadores cualificados sigue siendo grave.

Pero muchos de los que trabajan en el sector sanitario también están simplemente cansados después de todo este tiempo. Por esa razón, muchos colegas están abandonando la carrera, y dejan de trabajar en las unidades de cuidados intensivos. No quieren saber nada más del COVID-19. Esto es realmente muy dramático.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

¿Qué podría hacer el gobierno central por ustedes?

¡Deberían vacunar a la gente! Todos los presupuestos -y toda la voluntad política- deberían utilizarse para realizar una vacunación masiva. Hace poco murieron 4.100 personas en un día. Al vacunar, podemos cambiar lo que estamos viendo actualmente en Brasil.

El gobierno central ya ha dicho que no habrá confinamientos. ¿Cree usted que los confinamientos son apropiados?

No hay duda de ello. Aquí en Brasil, la ciudad de Araraquara ofrece un buen ejemplo. Ya hubo una cuarentena allí, y actualmente hay otra, ¡y acaban de registrarse cero muertes! También necesitamos recursos suficientes. Porque no podemos tener 700 pacientes que mueren simplemente porque están en la lista de espera para una cama de cuidados intensivos. Sencillamente, no podemos seguir el ritmo de nuestro trabajo.

Algunos científicos prevén tasas de mortalidad aún más elevadas. ¿Es usted pesimista u optimista?

Creo que tendremos otros dos o tres meses de alta mortalidad. Puede haber entre 5.000 a 6.000 muertes al día.

En ese caso, todo será un caos. ¿Será entonces cuando llegue el colapso?

No, no llegará recién en ese momento, sino que continuará. Porque el colapso se produjo aquí hace tiempo. Estamos en medio de ello.

