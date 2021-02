Indonesia halla "anomalías" en palancas del siniestrado Boeing de Sriwijaya Air

El informe preliminar, publicado este miércoles (10.02.2021) por el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, indica que, a medida que la aeronave tomaba altura, el acelerador automático del motor izquierdo se iba reduciendo, mientras que el del motor derecho permanecía estable.

Conforme a los datos obtenidos por el registrador de vuelo, el avión, con casi 27 años de servicio, despegó sin problemas, conectó el piloto automático y al alcanzar los 8.150 pies de altura comenzó a experimentar contratiempos con la palanca de aceleración.

Fallo mecánico

"Las dos 'autothrottles' (o palancas de regulación automática de la aceleración del aparato, ndlr) muestran anomalías", dijo Nurcahyo Utomo, investigador de la agencia indonesia para la seguridad en el transporte, en una rueda de prensa.

"La (palanca de aceleración) izquierda retrocedía demasiado, mientras que la derecha no se movía o parecía atascada. No sabemos cuál de las dos funcionaba mal", explicó

La aeronave ascendió hasta los 10.900 pies y desde esa altura entró en caída hasta estrellarse contra el mar de Java, en aguas cercanas a Yakarta.

Pocos días antes del accidente y en dos ocasiones, los pilotos informaron sobre el mal funcionamiento del acelerador automático, que fue reparado por los técnicos.

Restos de la aeronave siniestrada.

Cautela sobre las causas del siniestro

Las autoridades indonesias señalaron que aún tratan de localizar una de las cajas negras, la que graba las conversaciones en la cabina, por lo que desconocen la razón por la que el piloto no pudo recuperar el control de la aeronave.

También se desconoce el motivo del cambio brusco de dirección hacia la izquierda antes del descenso en picado.

Utomo precisó que el informe preliminar se centró en el sistema de aceleración automático del avión y unos 13 componentes relacionados de la aeronave, así como el registro de mantenimiento del aparato y los posibles factores humanos involucrados.

Según el registro de vuelo, viajaban a bordo del aparato 50 pasajeros, incluidos tres bebés y otros siete menores de edad, y doce tripulantes, todos ellos de nacionalidad indonesia.

No obstante, el informe preliminar sobre el accidente de este avión, en el que no hubo supervivientes, se mostró cauto sobre las causas del siniestro: "¿Qué provocó esta anomalía? No podemos establecer ninguna conclusión por el momento", agregó el experto.

El accidente del vuelo SJY182 de Sriwijaya Air es el último de un largo historial de siniestros aéreos indonesios.

El país donde volar es más peligroso en Asia

El accidente del avión de Sriwijaya Air es el último de un largo historial de siniestros aéreos del vasto archipiélago indonesio. Indonesia, con más de 17.000 islas, es el país donde volar es más peligroso en Asia tras haber sufrido 104 accidentes aéreos civiles con 2.301 víctimas mortales desde 1945, según datos de la Red de Seguridad de la Aviación.

El peor accidente de la historia de la aviación indonesia se produjo en septiembre de 1997, cuando un Airbus de la aerolínea de bandera Garuda se estrelló en el norte de la isla de Sumatra, lo que resultó en la muerte de las 234 personas que viajaban a bordo.

rml (afp, ap)