Indignación en Alemania después del brutal ataque contra político de la AfD

El ataque del lunes (07.01.2019) contra el líder del partido Alternativa para Alemania (AfD) de Bremen, Frank Magnitz, no es el primero que el partido populista de extrema derecha haya sufrido en la ciudad del norte de Alemania. En el pasado, ventanas han sido destrozadas y hasta un auto ha sido vandalizado. Sin embargo, la golpiza brutal que recibió Magnitz marca un nuevo nivel de violencia en Bremen.

Magnitz, de 66 años de edad, quien sigue hospitalizado, fue atacado, según informes, por asaltantes enmascarados, que golpearon al parlamentario en la cabeza con un objeto. Cuando Magnitz cayó al suelo, los atacantes aparentemente continuaron golpeándolo. Los transeúntes finalmente acudieron en su ayuda. La Policía de Bremen y las autoridades de seguridad del Estado sospechan que el ataque tuvo motivaciones políticas y han establecido una comisión especial para encontrar a los culpables.

"Odio contra la AfD"

Políticos destacados de todos los partidos en el Parlamento de Alemania, el Bundestag, condenaron el ataque a Magnitz. Representantes de AfD y legisladores del otro lado del espectro político también expresaron su simpatía por Magnitz, deseándole una pronta recuperación. "No hay justificación para tal crimen", aseguró el colíder del partido de la izquierda alemana, Dietmar Bartsch, en Twitter. Por su parte, el portavoz de la canciller Angela Merkel, Steffen Seibert, apuntó que esperaba que los culpables fueran capturados pronto.

El mismo Magnitz ha calificado el ataque como un atentado contra su vida. La AfD ha compartido una foto de él, que muestra claramente una gran herida en la cabeza y hematomas importantes. Alice Weidel, quien lidera el grupo parlamentario de la AfD junto con Alexander Gauland, dijo en un video compartido en Facebook que estaba "absolutamente conmocionada por este acto despreciable" y que "el odio contra la AfD y la cobertura de los medios contra este partido, elegido democráticamente, está dando sus frutos".

Magnitz ha representado a la AfD en el Bundestag desde 2017

Culpar a adversarios políticos

En entrevista con DW, el colíder de la AfD, Alexander Gauland, se refirió al incidente con un tono más moderado. "Esta es una escalada en la exclusión que experimentamos en todas partes", dijo. "Es un incremento del comportamiento antidemocrático que estamos viendo incluso en el Bundestag". Gauland agregó que al calificar a su partido de antidemocrático, "esencialmente se está invitando a los matones a volverse violentos. Y eso es lo que pasó".

Algunos miembros y simpatizantes de AfD han acusado a políticos de otros partidos –como el líder adjunto de los socialdemócratas de centro-izquierda Ralf Stegner, quien ha criticado vehementemente a la AfD en el pasado–, argumentando que al incitar al odio de los populistas de extrema derecha, esos legisladores son, en parte, responsables del ataque a Magnitz.

"Desgracia para Alemania"

"No tengo ninguna simpatía por la violencia. No la apruebo, y no la justifico. Condeno la violencia, independientemente de quién sea el objetivo", dijo Stegner a DW. De la misma manera, dijo que cree que oponerse a los enemigos de la democracia con todos los medios pacíficos y políticos posibles es de suma importancia. "Yo también hago eso", dijo. "Y no seré intimidado", agregó. Stegner, a su vez, acusó a la AfD de polarizar a la sociedad alemana y avivar el odio. "El partido conocido como Alternativa para Alemania es el que es especializado en esta retórica, en realidad son una desgracia para Alemania", aseguró.

Magnitz dijo que los doctores pretenden mantenerlo hospitalizado hasta el próximo fin de semana. Debido a que perdió la conciencia durante el asalto, dice que tiene pocos recuerdos del incidente.

