El hecho de que una sociedad sin mujeres no tiene futuro lo demuestra la llamada "aldea de los hombres", en la que desde hace treinta años no ha nacido ninguna niña.

En la India, cada 12 segundos se aborta un feto femenino, cada 22 minutos una mujer es violada. La conexión entre estas dos estadísticas es manifiesta y aterradora al mismo tiempo. En las últimas dos décadas, ha crecido el número de ecografías ilegales para detectar y abortar fetos de niñas. Hay enormes áreas en las que abundan las denominadas aldeas estériles. Aldeas donde en los últimos 20 a 30 años no ha nacido ni una sola niña.



La democracia más grande del mundo está al borde del colapso. Según las previsiones, para 2025 habrá alrededor de 32 millones de hombres solteros. El aumento de la violencia contra las mujeres es previsible.





La cineasta Rama Rau logra un retrato íntimo y contenido de esta situación insostenible. "India - ¿Traer niñas al mundo?” muestra el compromiso de la partera Neelam Bala, que alienta incansablemente a las mujeres a continuar la gestación, cuando el feto es de niña. Contra los esposos, contra las suegras, contra las tradiciones y las convenciones sociales.



El hecho de que una sociedad sin mujeres no tiene futuro lo demuestra la llamada aldea de los hombres, en la que en las últimas tres décadas no ha nacido ninguna niña. Son prisioneros de sus propias convenciones.









En la "aldea del árbol de la hija", se practica desde hace mucho tiempo una solución al problema: cada vez que nace una niña, se planta un árbol. El árbol crece, el bebé también, y los frutos del árbol proporcionan fondos para la educación y la independencia económica de las mujeres.





