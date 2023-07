India: surgen más reportes de violencia sexual en Manipur

Apenas unos días después de que apareciera en internet un video que supuestamente mostraba a dos mujeres de la comunidad local kuki que habían sido violentamente agredidas sexualmente antes de ser exhibidas desnudas por las calles del estado de Manipur, en el noreste de India, se han hecho públicas nuevas acusaciones de asesinatos y violencia sexual.

Un nuevo incidente que involucra a dos mujeres de unos 20 años que fueron violadas y asesinadas en la capital del estado, Imphal, se dio a conocer recientemente. Los hechos habrían tenido lugar el 5 de mayo, solo un día después de que se grabara el video que desató el malestar de la ciudadanía. Y hay todavía otro caso: una mujer que supuestamente fue desnudada y quemada en el distrito de Imphal East, el 6 de mayo.

Mujeres kuki, en la mira

Los tres ataques tuvieron lugar poco después que estallaran enfrentamientos entre las tribus meitei y kuki, hace unos dos meses. Los supuestos ataques contra las mujeres, sin embargo, solo han llamado la atención de los medios y de las autoridades tras la difusión del video del primer caso, que se hizo viral el miércoles 19 de julio. Esto generó enormes protestas y alentó a las familias de otras víctimas a dar a conocer sus casos y entregar detalles a las autoridades.

"Este hecho es un crimen vergonzoso e inexcusable que ocurrió el segundo día de disturbios", dijo a DW Pradip Phanjoubam, editor de la revista Imphal Review of Arts and Politics, quien aseguró que había rumores y noticias falsas sobre más casos similares.

Los enfrentamientos étnicos estallaron a comienzos de mayo, después de una marcha organizada por miembros de la tribu kuki, una minoría cristiana en la región. Estaban molestos por una orden judicial que llamaba al gobierno a entregar a los meitei, población mayoritaria principalmente hindú, los mismos beneficios tribales de los que disfrutan los kuki.

Las protestas de las mujeres han sido pacíficas, en medio de un escenario de violencia tribal. Imagen: -/AFP

Esto permitiría a los meitei comprar tierras en áreas donde residen los kuki y otros grupos tribales, además de garantizarles puestos de trabajo en el gobierno. Los kuki dicen que esto fortalecería la posición ya dominante de los meitei en el Estado. "La situación va de mal en peor, y a menos que comience un diálogo significativo, solo veremos un declive hacia la lucha civil", dijo a DW el activista de derechos humanos Babloo Loitongbam.

"No nos callaremos"

En una denuncia presentada ante la policía, el padre de una de las víctimas dijo que las dos mujeres que fueron atacadas en el segundo caso conocido, el del 5 de mayo, trabajaban como cuidadoras en un lavadero de autos. Los reportes de la prensa local difieren en cuanto a si las mujeres fueron atacadas en la casa que alquilaban por un grupo de hombres que las violó antes de secuestrarlas y matarlas, o si todo el ataque ocurrió en el trabajo de las víctimas.

"Presenté una denuncia por violación y asesinato en la comisaría. Los policías no me han dicho por qué no han hecho nada. Dicen que conservan los cuerpos para la investigación", dijo el padre de una de las jóvenes asesinadas a la prensa local. La crítica a las fuerzas de seguridad ha aumentado tras conocerse que las mujeres atacadas pertenecían a la tribu minoritaria kuki.

Funcionarios de Manipur confirmaron el sábado 22 de julio la detención de un quinto sospechoso en relación con el ataque del 4 de mayo. Rajiv Singh, director general de la policía, dijo que los oficiales realizaban redadas en búsqueda de más sospechosos.

Tensión en aumento

Las tensiones siguen aumentando en el estado, donde más de 130 personas ha muerto desde que comenzó la violencia tribal en mayo. Mientras, miles de manifestantes, la mayoría mujeres, salieron a las calles a protestar exigiendo la renuncia de Biren Singh, principal autoridad electa de Manipur y miembro del partido nacionalista del primer ministro Narendra Modi, el Partido Popular Indio. Además, exigieron que se adopten medidas contra los responsables de los crímenes.

"Cualesquiera que sean las diferencias sociales históricas entre los kukis y los meiteis, los horribles acontecimientos recientes han sido exacerbados por el gobierno y el estado", dice a DW el politólogo Pratap Bhanu Mehta.

El primer ministro Modi señaló que los ataques contra las mujeres eran imperdonables, pero no dijo nada sobre la violencia general que hay en la región de Manipur. Los kuki representan cerca del 40 por ciento de la población de Manipur y viven principalmente en los distritos montañosos del estado, mientras que los meitei constituyen en torno al 53 por ciento de la población y viven principalmente en el valle Imphal.

(dzc/mnl)