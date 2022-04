++ Incertidumbre sobre la evacuación de Mariúpol hoy ++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

11:06 | Incertidumbre en torno a la evacuación de Mariúpol este viernes

Aún no está confirmado que la evacuación de la ciudad sitiada de Mariúpol en Ucrania pueda llevarse a cabo este viernes, declaró un portavoz de la Cruz Roja internacional en Ginebra. "Hay muchas partes en acción y no están resueltos todos los detalles para estar seguros que esto tendrá lugar con la seguridad adecuada (...) Aún no está claro si se hará hoy", afirmó Ewan Watson vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un contacto regular de la ONU con la prensa. AFP

10:58 | Reportan situación humanitaria "extremadamente difícil" en Chernígov

La situación humanitaria en la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, es "extremadamente difícil", ya que sus ciudadanos llevan más de dos semanas sin agua, electricidad, gas, calefacción y otros servicios básicos. “La situación humanitaria en Chernígov sigue siendo extremadamente difícil. Los ciudadanos aguantan heroicamente y viven sin agua, electricidad, calefacción y otras comunicaciones críticas desde hace más de dos semanas”, publicó en su cuenta de Telegram el servicio de prensa de la Policía Nacional ucraniana. EFE



10:50 | Rusia agradece neutralidad de India en el conflicto con Ucrania

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, agradeció este viernes a la India su postura neutral en el conflicto de Ucrania en una reunión que mantuvo con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, con motivo de su visita oficial de dos días a Nueva Delhi. "Agradecemos que la India esté tomando esta situación en su totalidad, no solo desde una de las partes", afirmó el jefe de la diplomacia rusa en su declaración antes de comenzar la reunión. La India ha mantenido un perfil de neutralidad desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, absteniéndose de condenar la agresión en la Asamblea General de la ONU.EFE



10:47 | Lamenta la UE veto ruso a enviados europeos

La Unión Europea (UE) lamentó este viernes que Rusia haya decidido imponer la prohibición de entrar en su territorio a funcionarios y políticos comunitarios y de los Estados miembros, como represalia por las sanciones aplicadas a Moscú por la invasión de Ucrania. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, deploró en un comunicado el veto ruso a una serie de nacionales de la Unión Europea, incluidos funcionarios comunitarios y de los Estados miembros, así como a diputados del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales de los países de la UE, “como represalia por las sanciones de la UE relacionadas con la invasión rusa de Ucrania”. EFE

10:09 | Australia enviará vehículos militares blindados a Ucrania

El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció este viernes que su país enviará vehículos blindados Bushmaster a Ucrania, en respuesta a la solicitud realizada la víspera por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para defender su territorio contra la invasión rusa. "Los enviaremos en nuestros (aviones) C-17 para asegurarnos de que puedan estar allí para apoyar", anunció Morrison, sin precisar el número de estos vehículos ni la fecha de envío. El anuncio de Australia se da después de que Zelenski diera un discurso virtual en el Parlamento de Australia pidiendo más ayuda militar, donde reiteró la necesidad de blindados. EFE



9:11 | La UE y China dialogarán sobre la guerra en Ucrania

La Unión Europea quiere convencer a China de no ayudar a Moscú a esquivar las sanciones occidentales en una cumbre este viernes en la que Pekín buscar relanzar su relación económica con una Europa debilitada por la guerra en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, conversarán por videoconferencia con el primer ministro chino Li Keqiang y después con el presidente Xi Jinping. "El encuentro se concentrará en el rol que nosotros incitamos a China a jugar para ejercer toda la influencia y la presión necesaria sobre Rusia. No era el objetivo inicial de la cumbre, pero se ha convertido en él necesariamente", indicó el martes el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune. AFP

8:39 | Rusia acusa a Ucrania de bombardear depósito de crudo

Rusia acusó hoy a Ucrania de atacar un depósito de petróleo situado en la región rusa de Bélgorod, junto a la frontera ruso-ucraniana, que causó un gran incendio. "El incendio en el depósito de petróleo se produjo como consecuencia de un ataque aéreo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que entraron el territorio ruso a baja alturas. No hay víctimas", declaró el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, citado por las agencias rusas. EFE



7:48 | Rusia prepara "poderosos ataques", dice Zelenski

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que Rusia está consolidando sus posiciones y preparando "poderosos ataques" al sur del país, incluyendo al asediado puerto de Mariúpol, donde se prepara este viernes un nuevo intento para evacuar a los civiles. El anuncio de Rusia de una desescalada de los ataques en la capital Kiev y en la ciudad norteña de Chernígov ha sido recibido con escepticismo por Ucrania y sus aliados occidentales, que simplemente ven un reposicionamiento de tropas. "Esto es parte de sus tácticas", dijo Zelenski en un mensaje por la noche. "Sabemos que se van de áreas donde les estamos ganando para centrarse en otras que son muy importantes (...) y donde puede ser difícil para nosotros", afirmó. AFP