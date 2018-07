Incendios forestales: "Falta apoyo de los países europeos"

Señor Ziebs, Suecia y Grecia está viviendo una situación crítica por los grandes incendios. ¿Existe tal peligro para Alemania? Y de ser así, ¿los bomberos estarían suficientemente equipados para enfrentar estos hechos tan extremos?

En Alemania no hay un peligro tan extremo de expansión. Pero tenemos un riesgo muy alto de incendio forestal, y, si no llueve en los próximos días, el riego aumentará. Pero considero que es casi imposible que estos hechos tan dramáticos sucedan en Alemania. Esto se debe a que los guardabosques manejan nuestros bosques de una manera completamente diferente. Cuando los bosques son reforestados, se crean corredores contra incendios para que los bomberos no tengan que controlar grandes áreas forestales.

Siempre se habla de la falta de equipo y de bomberos. ¿Cómo juzga eso?

Yo lo vería a nivel europeo, ya que Alemania tiene un millón de bomberos. Los suecos están gratamente sorprendidos por la eficiencia de nuestros bomberos. Dicen que las tácticas implementadas por los alemanes son completamente diferentes y, probablemente, mucho más eifcaces. En otras palabras, nuestros bomberos están mucho mejor capacitados y entrenados para afrontar incendios forestales y para que no se expandan. Actuamos con rapidez y tenemos un buen suministro de agua. Creo que en Alemania no hay escasez de equipos, sino que falta apoyo de los países europeos.

Hartmut Ziebs, presidente de la brigada alemana de bomberos.

¿Qué quiere decir exactamente con el "apoyo de los países europeos"?

Los bomberos europeos que están combatiendo los incendios forestales en Suecia necesitan apoyo extranjero, y los alemanes fueron a ayudar. Más de 50 bomberos alemanes están combatiendo los incendios en Suecia. Esto es solidaridad europea. La ayuda que necesitan la obtienen de nosotros. Este viernes (27.07.2018) viajo a Suecia.

Señor Ziebs, usted dijo que el equipo era suficiente. Pero el sindicato alemán se ha quejado de que en algunos municipios el equipo es tan malo que podría llegar a ser mortal para los bomberos. ¿Cómo evalúa eso?

Hay ciertamente algunos lugares donde el equipamiento no es suficiente. Berlín es un ejemplo de eso. Allí el equipamiento debe ser renovado con urgencia. Pero en parámetros generales, más del 90 por ciento de los bomberos está bien equipado. Pero esto también depende del valor que le den la municipalidad y la alcaldía al cuerpo de bomberos.

Las exigencias a los bomberos son muy altas. No se trata solo de combatir incendios, sino que también rescatan a las víctimas de accidentes automovilísticos, se desplazan a zonas inundadas y salvan a víctimas heridas por explosiones, todo eso en condiciones adversas. ¿Cree que el compromiso de los bomberos es suficientemente apreciado por la sociedad?

Recientemente asistí a una reunión de la Asociación Internacional de Bomberos en Estados Unidos. Allí, camine por la ciudad con mi uniforme, y en repetidas ocasiones me preguntaron: "¿Qué representa el uniforme?” Entonces respondí: "Es de bombero”. Sin excepción, todos me respondieron: "Muchas gracias por su compromiso”. Esto quiere decir que, en otros países, la sociedad tiene una relación diferente con los bomberos, son más abiertos y quizás más agradecidos con ellos. A veces, desearía lo mismo para Alemania.

¿Cómo ve usted la cooperación internacional, especialmente con los países europeos? Por el momento, la tendencia es más hacia el nacionalismo. ¿Esto lo siente el departamento de bomberos? ¿Se ha vuelto más difícil la cooperación?

En absoluto, al contrario. Las brigadas europeas de bomberos están aún más juntas que antes. Incluso en tiempos de la Cortina de Hierro, la cooperación entre los países de Europa Occidental y Oriental en el sector de los bomberos siempre fue excelente. Hoy, no hay carencias, trabajamos juntos y trabajamos los unos para los otros.

Desde el 2016, Hartmut Ziebs ha sido el presidente de la Asociación Alemana de Bomberos. También es el presidente de la Fundación Hilfe für Helfer (Ayuda para los ayudantes), de la Asociación Alemana de Bomberos.

Ralf Bosen (BT/CP)