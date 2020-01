Impeachment contra Donald Trump: ¿qué sabe Lev Parnas?

Esta historia podría quizás empezar con Anatevka, la aldea ucraniana en la que se desarrolla el musical "El violinista en el tejado”. En una de las escenas más conocidas, el lechero Tevje expresa su sueño de una vida mejor en una canción: "¿Sería tan terrible si tuviera una pequeña fortuna?”. A lo que sigue el conocido verso: "Si yo fuera rico, yadi dadi dadi didu didu didu didu dum”.

¿Qué tiene que ver el lechero Tevje com el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el verdadero hombre rico? Pues bien, quienes están siguiendo los enredos del "impeachment” al mandatario y lo que ocurre con el testigo Lev Parnas, tropieza irremedialemente con Anatevka. No con el pueblo del musical, sino con una fundación llamada Amigos de Anatevka, creada por el rabino ucraniano Moshe Reuven Azman. El objetivo de Amigos de Anatevka es ofrecer un futuro a los judíos del este de Ucrania. Precisamente en Ucrania, el país que está en el centro de las investigaciones contra el presidente.

"¿Qué pensaría Tevje de esto?”

Lev Parnas fue detenido en octubre en suelo estadounidense por delitos financieros, poco antes de que intentase abandonar el país. Parnas podría convertirse en una pieza central del caso. De acuerdo con informaciones periodísticas, era -y puede que lo siga siendo- uno de los miembros de la dirección de Amigos de Anatevka, en cuya página web también puede descubrirse al abogado de Trump Rudy Giuliani, concretamente en una foto en la que posa orgulloso junto al rabino Azman. El periódico The New York Jewish Week ya informó de estas conexiones el año pasado, preguntándose: "¿Qué pensaría Tevje de esto?”

Giuliani fue el hombre que tejió los hilos de Trump con Ucrania. Y Parnas, a veces descrito por Giuliani como hombre de negocios y a veces como socio, es quien mejor conoce Europa del Este. Este hombre nacido en Odessa también ha sido descrito como fixer: el que hace los contactos importantes, el que conoce a las personas adecuadas.

Un café en el hotel: el abogado de Trump Rudy Giuliani (izquierda) y Lev Parnas

Cuando recientemente se le preguntó a Trump en el jardín de rosas de la Casa Blanca sobre Parnas y sobre otra dudosa figura del caso, la respuesta fue poco sorprendente: "No conozco a este hombre". En cualquier caso, Giuliani se alegraría de no haber conocido nunca a este hombre, que no tiene reparo en hablar con los periodistas y contar toda la historia. Su versión de la historia, claro.

"El presidente Trump sabía perfectamente lo que estaba pasando", dijo Parnas en una entrevista en el programa "Rachel Maddow Show" de la cadena MSNBC. "Conocía todos mis movimientos. Yo no hubiera hecho nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani o del presidente", dijo Parnas. Algo parecido contó a The New York Times. Y lo que es peor para Trump: Parnas también ha filtrado información a los demócratas en el Congreso.

Pensaba que sería un patriota

¿Pero qué sabe realmente Parnas? Trump habría mentido al decir que no le conocía, dijo Parnas en la entrevista con MSNBC. Al diario neoyorkino le dijo que lamenta haber apoyado a Trump en la campaña en Ucrania. "Pensaba que sería un patriota al ayudar al presidente”. Entonces pensó que no podía estar haciendo algo malo, dice.

Lev Parnas e Igor Fruman, quien también trabajaba con Giuliani, tras ser arrestados

Los demócratas estadounidenses han publicado documentos que mostrarían que Giuliani y Parnas presionaron al Gobierno en Kiev para abrir una investigación contra el presidenciable demócrata Joe Biden. Ambos, con representantes ucranianos, habrían intentado sacar de su cargo a la embajadora estadounidense en Ucrania, Marie Yovanovitch, quien finalmente fue destituida por Trump. Y con esto llegamos al corazón del proceso de juicio político.

¿Testimonios fascinantes?

Pronto se batallará en el Senado sobre si se dará espacio para escuchar testimonios más fascinantes aún, como el de Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata, que tiene negocios en Ucrania. Quizás no volvamos a escuchar a hablar de Lev Parnas. ¿Ha llegado ya a un acuerdo en su propio interés? Está acusado de cargos de financiamiento ilegal de campaña. Ahora solo necesita algo de suerte. ¿Qué decía el lechero Tevje en Anatevka? "¿Sería tan terrible si tuviera una pequeña fortuna?”. Y luego, de nuevo, el famoso verso: "Si yo fuera rico, yadi dadi dadi didu didu didu didu dum”.

(eal/dz)

