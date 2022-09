Imán y homosexual - La lucha por un Islam más tolerante

Ludovic Mohamed Zahed se formó como imán en Argelia. En su país de origen no se atrevía a hablar de su homosexualidad y recién en Marsella se atrevió a declararlo. Zahed es el fundador de la primera mezquita inclusiva de Francia y del Instituto Calem de Marsella, donde forma a nuevos imanes para un islam más progresista.

Los matrimonios entre personas del mismo sexo son un tabú en esa religión. Pero Zahed quiere abrir nuevos caminos para conceder a las parejas homosexuales el deseo de casarse.

Un reportaje de Simon Laurens y Susanna Dörhage.

