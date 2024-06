Ilkay Gündogan: "Real Madrid es el más exitoso de la década"

Sólo quedan partidos de eliminación directa en la Eurocopa 2024, y para todos los sobrevivientes de la fase de grupos el siguiente podría ser el último. De cara a los octavos de final en el torneo, el capitán de la selección alemana, Ilkay Gündogan, proclamó al Real Madrid como un modelo a seguir para el equipo entrenado por Julian Nagelsmann. En última instancia, "el aspecto mental juega un papel importante” en las situaciones de presión extrema, dijo.

"El más exitoso de la década"

"Si miras al Real Madrid, el club más exitoso de la última década e incluso desde hace más tiempo, cómo nunca entró en pánico y siempre mantuvo la calma, eso es notable", dijo Gündogan, estratega del mediocampo del archirrival FC Barcelona, ​​​​al periódico alemán Frankfurter Allgemeine antes del partido de octavos de final contra Dinamarca. Sobre este tipo de encuentros, "también hay que reconocer cuándo tienes el control del partido y cuándo realmente tenes que castigar al rival. De lo contrario, las cosas cambiarán rápidamente y el castigado serás tú mismo."

Para Gündogan, Jamal Musiala (der.) es el jugador más importante de la selección alemana Imagen: Tom Weller/dpa/picture alliance

Gündogan ya había tenido elogios al Real Madrid en junio pasado, prácticamente con esas mismas palabras.

En su vida, dijo Gündogan, "he tenido muchos partidos eliminatorios en los que éramos favoritos y luego fuimos eliminados porque cometimos errores". El jugador de 33 años también admitió que en este momento tiene una responsabilidd especial capitán de la selección de fútbol de Alemania.

"No soy Lionel Messi"

"Me interesa crear concienciar en el equipo de que hay fases en las que quedamos un poco por detrás del rival. Esto se interpreta rápidamente de forma negativa en los medios, pero es completamente normal. Somos un equipo que tiene la posesión del balón. Pero también tenemos que aguantar que el rival tenga el balón durante un minuto, 15, 20 pases sin que nos pongamos nerviosos", dijo Gündogan: "A veces perdemos la paciencia, no reconocemos el momento adecuado para aplicar la presión, llegamos demasiado tarde y corremos casi con un poco de pánico. Mantener la calma y aceptar eso es un paso que debes dar mentalmente".

Gündogan abundó sobre su perfil como jugador, tanto en el FC Barcelona como en la selección alemana: "No soy el solo responsable de los éxitos en la selección alemana, como tampoco lo soy de los fracasos. No soy un Messi, capaz él solo de impulsar a todo un equipo. Nuestra selección no tiene un jugador así. Por eso, el juego de conjunto es importante, y eso funciona como desde hace mucho tiempo no lo hacía en la selección."

el(SID, FAZ )