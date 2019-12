Igudesman & Joo: "Ir a un concierto es como ir a un funeral"

Estrellas del arte y la cultura que murieron en 2019

Marie Fredriksson (m. 9 de diciembre, 61 años)

La cantante y compositora sueca fue mejor conocida como la vocalista principal del dúo Roxette, junto al guitarrista Per Gessle. Roxette, la segunda banda sueca más vendida después de ABBA, saltó a la fama en los años 90 con éxitos como "Listen to Your Heart", "The Look", así como la sensación internacional "It Must Have Been Love".