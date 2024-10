“Igualada”: documental sobre Francia Márquez camino al poder

"¿Y esa negra qué se cree? ¡Es muy igualada!”, fueron algunos de los mensajes en las redes sociales que alcanzó a leer el director Juan Mejía en 2020, cuando empezó a grabar la carrera de la entonces activista medioambiental Francia Márquez hacia las presidenciales de Colombia. De ese modo nació el nombre del documental, "Igualada”, que muestra los últimos 15 años antes de que Márquez lleguara a la vicepresidencia de Colombia y que Mejía presentó en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Berlín.

"En Colombia la palabra ‘igualada' es un término muy despectivo: es elitista, machista y racista. Pero elegimos ese nombre porque pensamos que podría llegar a ser muy representativo”, cuenta el director colombiano en entrevista con DW. Y precisamente en la cinta se puede observar cómo la candidata afrodescendiente respondía a esos insultos durante sus mítines de campaña: "Pues sí, soy igualada y, ¿qué?”

Las elecciones, que ganó el izquierdista Gustavo Petro, fueron especialmente significativas en el país sudamericano porque no solo se desafió al status quo de una nación gobernada hasta ese momento por políticos conservadores, sino también por el hecho de que una mujer activista negra llegara a ser parte del poder.

Francia Márquez en la campaña electoral de 2022. Imagen: Darwin Ibarra

Los riesgos de ser activista en Colombia

Si bien la idea de realizar un documental sobre la entonces activista social surgió en 2020, el director Mejía ya conocía a Márquez desde 2006. En ese entonces, realizaba cortometrajes sobre el desplazamiento forzado en Colombia y Márquez era una de las jóvenes que lideraban la lucha por permanecer en su territorio en el corregimiento de La Toma, en el departamento del Cauca.

Entre 2009 y 2011, Mejía produjo dos cortometrajes que Márquez, de una u otra manera, protagonizó. En todo ese tiempo, el director pudo conocer aspectos de Márquez que le sorprendieron: "Me impactó muchísimo que una persona tan joven tuviera ese grado de convicción, que a tan temprana edad alguien estuviera dispuesta a arriesgarlo todo. Y, en Colombia, arriesgarlo todo es la vida misma”, explica Mejía sobre la hoy política de 42 años.

De hecho, durante las grabaciones, el director pudo percibir situaciones de peligro. "Mientras grabábamos siempre había el peligro de que algo le hagan. Ella estaba amenazada de muerte desde hace muchos años”, recuerda Mejía. Precisa que esto ocurría en especial en las zonas rurales de Colombia, que en la actualidad sigue siendo el país más letal para activistas medioambientales, según la ONG Global Witness.

Con todo el material recopilado y sin importar qué tan lejos llegara Márquez en las elecciones de 2022, el director Mejía pensó que esta historia debía ser contada en un documental. "Le informé a Márquez sobre el proyecto, que su postulación iba a ser algo histórico y que ameritaba que lo documentáramos. Al principio ella estaba un poco escéptica, pero después accedió”, cuenta Mejía, que para su cinta obtuvo el apoyo de ONG de Colombia, México y Estados Unidos.

El director colombiano Juan Mejía. Imagen: Carlos Varela

Consciente de críticas al Gobierno de Petro y Márquez

Pero Mejía también recalca que Márquez no tuvo ningún tipo de injerencia en el proceso. "Solo pidió ver un corte en crudo al final, para asegurarse de que no se estaba comprometiendo la seguridad de su familia o de otras personas. Porque obviamente en Colombia eso sigue siendo un tema muy delicado”, afirma Mejía.

A pesar de que vive hace más de una década en Nueva York, el director colombiano está al tanto de las críticas actuales hacia el gobierno del que Márquez es parte. Los críticos dicen que ella no está cumpliendo con sus promesas de campaña de trabajar para "los excluidos y los nadie", que viaja demasiado, que gasta mucho dinero en escoltas y que su nuevo Ministerio de la Igualdad es un fracaso. Sin embargo, Mejía prefiere guardar distancia. "Yo no quiero hacer una apología sobre el gobierno actual. Mi documental no es sobre eso, va hasta antes de que empezaran a ser gobierno”, subraya.

Consultado sobre qué diferencias ve entre la joven activista de hace 15 años y la hoy vicepresidenta, el director Mejía resalta la dureza: "Creo que se ha convertido en una persona más dura. Cuando tú la ves en ese material antiguo se nota una inocencia muy fuerte, facilidad a la risa. Creo que la realidad de Colombia, la política, la violencia imparable, los ataques racistas durante la campaña, la vida, la han vuelto así”.

