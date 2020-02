Iglesia salvadoreña celebra tres nuevos beatos con llamados de atención al Ejecutivo y Legislativo

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, celebró este sábado (22.02.2020) el anuncio hecho por el Vaticano de la pronta beatificación del sacerdote jesuita Rutilio Grande y dos laicos asesinados brutalmente "por odio a la Fe" por ultraderechistas escuadrones de la muerte.

"El hecho que suban a los altares, su martirio, es motivo de gran alegría para todos, para el mundo y para nosotros también", exclamó Escobar al presidir -junto a obispos y sacerdotes, en la céntrica Catedral de San Salvador- una misa de acción de gracias por el anuncio papal. Con San Óscar Arnulfo Romero a la cabeza y una veintena de sacerdotes y de religiosas más -en su mayoría asesinados por denunciar la injusticia social y la represión en el marco de la guerra civil (1980-1992)- El Salvador es considerado por la feligresía católica como una "cuna de mártires".

La fecha de la beatificación de los tres nuevos "venerables” no ha sido revelada, según Escobar. No obstante, la declaración del "martirio" es decisiva para la beatificación, ya que no es necesario reconocer un milagro como en el resto de procesos.

Rutilio Grande, quien tenía 48 años, y los laicos Manuel Solórzano (72) y Nelson Rutilio Lemus (17) fueron asesinados por un escuadrón de la muerte que ametralló el vehículo en que viajaban el 12 de marzo de 1977, en las proximidades de El Paisnal, 38 km al norte de San Salvador. El crimen, que conmocionó a la iglesia, nunca se investigó y se ha mantenido en la impunidad durante 43 años.

Mensaje de Rutilio Grande sigue vigente

El canciller de la curia y vice postulador del proceso diocesano de Rutilio Grande, Rafael Urrutia, aseguró a DW que en El Salvador del siglo 21 todavía "hay circunstancias tan parecidas al siglo 20: pobreza, injusticia, calamidad y explotación, por lo que sigue válido el mensaje de Rutilio y Romero porque el evangelio sigue siendo válido".

Por su parte, Escobar –desde el púlpito- instó a la feligresía que pidiera a Dios ser capaz de darle cumplimiento a "aquello por lo que lucharon nuestros mártires" ya que declaró que "al paso de 43 años –por desdicha- seguimos viviendo en una sociedad de gran injusticia social, de gran impunidad, de maltrato y marginación social".

"Quiero pedir a Dios de que vengan aprobadas por la Asamblea Legislativa leyes que favorezcan al pueblo y que nuestros gobernantes bajen el volumen de la agresión mutua", dijo Escobar entre aplausos. "Es urgente que se apruebe una Ley de Reconciliación Nacional que verdaderamente brinde justicia a las víctimas del conflicto armado", añadió Escobar, pero aclaró que "tristemente no vemos ese esfuerzo en la Asamblea (Legislativa)". El arzobispo también pidió por unas pensiones justas y la aprobación de la Ley General de Agua que "garantice y defienda el derecho humano al agua".

Las críticas de la Compañía de Jesús

Por su parte, el historiador jesuita y miembro de la Comisión Mixta para presentar el proceso de beatificación de Rutilio Grande, Rodolfo Cardenal, explicó a DW que el ahora beato es "uno de los sacerdotes más relevantes de la década de 1960 y 1970 porque, en aquella época, intentó introducir las enseñanzas del Vaticano y trabajó arduamente por la liberación de los campesinos".

El también director del Centro Monseñor Romero de la UCA criticó los recientes enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo. "Sin duda, la Asamblea Legislativa es inepta, es holgazana y es ignorante porque la legislación no avanza, llevan unos retrasos notables y cuando hacen algo, ponen parches y los ponen mal”, afirmó Cardenal quien explicó que, para superarlo, Nayib Bukele "pensó que la mejor manera era tomarse militarmente la Asamblea (Legislativa), pero eso tampoco funciona porque los golpes militares producen división, persecución y más inestabilidad política".

ama (DW, afp, efe, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy)

