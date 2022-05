Identidad de género en el automovilismo

El bailarín de "boylesque" Tom Harlow

Humor y seducción: el género del "burlesque" vive un renacimiento. El escocés Tom Harlow ha descubierto el "boylesque" y entretiene a su público con estriptis y comedia.







David Labuser - "Skating" en silla de ruedas

David Lebuser demuestra que el "skating" en silla de ruedas es igualmente un estilo de vida y un deporte extremo. El campeón alemán ofrece talleres sobre su deporte.







El auge de las modelos mayores

En concursos de belleza, en tapas de revistas de moda internacionales o en las pasarelas de todo el mundo: cada vez más mujeres de más de 50 años hacen de modelos.







Antonio Ciotola, el chef ciego

El italiano Antonio Ciotola perdió la visión después de un accidente. No obstante, maneja como ninguno la cocina de su restaurante.









Horarios de emisión:



DW Español

SA 28.05.2022 – 01:30 UTC

SA 28.05.2022 – 06:03 UTC

SA 28.05.2022 – 11:30 UTC

SA 28.05.2022 – 14:30 UTC

SA 28.05.2022 – 20:30 UTC

DO 29.05.2022 – 03:30 UTC

DO 29.05.2022 – 08:30 UTC

DO 29.05.2022 – 16:30 UTC

LU 30.05.2022 – 12:03 UTC

MA 31.05.2022 – 15:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5