Ideas para adornar árboles de Navidad alternativos y ecológicos

El árbol adornado y envuelto en una instalación de luces es el símbolo por excelencia de la Navidad en Europa, Estados Unidos, y desde siempre y cada vez más en América Latina. Adornarlo con todo tipo de figuras y luces es el primer evento navideño. Un momento de alegría para niños y adultos.

Pero a medida que crece la conciencia ambiental y climática, mucha gente está empezando a buscar alternativas. Un sustituto aparentemente obvio es el árbol artificial. Pero no es tan ecológico, toda vez que, por lo general, es de plástico "Made in China”. Enormemente popular en algunas partes del mundo, y diseñado para parecerse al verdadero, sus agujas falsas están hechas de cloruro de polivinilo (PVC) que puede tardar cientos de años en romperse. De hecho, usted tendría que usar un árbol de Navidad de plástico durante 20 años para que su uso sea tan respetuoso con el medio ambiente como usar una sola vez un abeto natural.

Después de la Navidad, los elefantes en los zoológicos europeos se alegran de enriquecer el menú.

Pero un enfoque de la decoración navideña que proteja la naturaleza tampoco está exento de inconvenientes. Aún así, implica la tala de un árbol sólo para que vaya a parar a una trituradora unas semanas después. O, en el mejor de los casos, el árbol sirve de alimento a los animales en un zoológico. Sólo en Estados Unidos se venden entre 25 y 30 millones de árboles de Navidad naturales cada año, según la Asociación Nacional de Árboles de Navidad. Mientras en Alemania, alrededor de 27 millones son talados para las fiestas cada año. En Alemania empero, los abetos de Navidad provienen de plantaciones exclusivas para ese uso.

Por suerte, hay muchas otras opciones si se quiere vivir una Navidad ecológica. He aquí algunas de nuestras ideas favoritas:

"Adoptar" o alquilar un árbol

¿Le gusta la vista y el aroma que expele un árbol de verdad, pero no puede soportar la idea de talarlo? Alquilar un árbol puede ser la solución. Cada vez más empresas de todo el mundo ofrecen este servicio especial de Navidad, incluyendo WunderTree, de Berlín. Estas compañías cultivan árboles todo el año y los alquilan durante las fiestas. Cada árbol es cuidadosamente removido del suelo y puesto en una maceta antes de ser entregado.

Aún puede decorar su árbol "adoptado" hasta los nueve años - y una vez que la temporada navideña haya terminado, la compañía lo recogerá y lo replantará. Algunas compañías incluso le permiten alquilar el mismo árbol cada año, para que pueda verlo crecer con el tiempo. Esto tiene el doble beneficio de evitar la contaminación asociada con la quema o la trituración de un árbol talado, además de que puede pasar el resto de su vida natural absorbiendo CO2.

Libros de un árbol, árbol de libros

Árbol de Navidad de libros en Corea del Sur.

Si usted es un asiduo lector -o un bibliotecario- esta puede ser una forma divertida de mostrar su impresionante colección y entrar en espíritu festivo. Ponga algunos libros en un círculo en el suelo (primero los más grandes), y luego siga apilando volúmenes uno encima del otro hasta formar un cono. Añada algunos adornos como una estrella en la parte superior ¡y listo! Aquí tiene su propio árbol ecológico de libros.

Árbol de botellas, reciclaje navideño

Probablemente, durante las Fiestas se apilen más botellas vacías de lo habitual. Pero en lugar de tirarlas a la basura de inmediato, puede hacer un árbol con ellas. El árbol puede ser tan grande o tan pequeño como quiera. Además, es un recordatorio oportuno para reutilizar y reciclar durante las fiestas. ¡Salud!

Un árbol escalera

También se puede convertir fácilmente una escalera en un árbol de Navidad, ¡después de todo ya tiene la forma correcta! Colóquela donde quiera y póngale luces y otros adornos navideños, también puede ser minimalista. Si prefiere un estilo rústico, este podría ser el árbol de Navidad alternativo.

No tiene que ser un pino: use un árbol que ya tenga

¿Quién dice que los árboles de Navidad tienen que ser coníferas? Tome adornos y decore un árbol cualquiera o una planta de maceta. No hay reglas, puede ser cualquier cosa, desde un helecho a un bonsái, o un espinoso cactus. Y si quiere pensar en grande, podría incluso colgar algunas luces y figuras en un árbol del jardín para hacer partícipe a todo el vecindario.

Árbol de bricolaje

Cualquiera que quiera mostrar sus habilidades de bricolaje puede empezar de cero y hacer un árbol de Navidad con prácticamente cualquier cosa. Este tiene como base un palo de escoba, que sirve de tronco, mientras que las tablillas de madera -pintadas de verde, por supuesto- se convierten en las ramas. Puede que su aroma no sea el verdadero, pero no se deshoja, no se cae y durará toda una vida de Navidades.

(jov/cp)