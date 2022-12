Huracanes revelan una misteriosa estructura en una playa de Florida

La grave erosión de las playas provocada por dos huracanes de finales de temporada ha ayudado a descubrir lo que parece ser un barco de madera del siglo XIX que llevaba hasta dos siglos enterrado bajo la arena de la costa este de Florida, impermeable a los coches que circulaban a diario por la playa o a los castillos de arena construidos por generaciones de turistas.

Los bañistas y los socorristas descubrieron la estructura de madera, de entre 24 y 30,5 metros, asomando de la arena durante el fin de semana de Acción de Gracias, frente a las casas que se derrumbaron en escombros en Daytona Beach Shores el mes pasado a causa del huracán Nicole.

"Cada vez que encuentras un naufragio en la playa es realmente un acontecimiento asombroso. Es un misterio. Un día no está y al día siguiente sí, así que cautiva la imaginación", dijo el arqueólogo marítimo Chuck Meide, que dirigió un equipo arqueológico de San Agustín (Florida) para examinar el hallazgo.

El huracán Ian tocó tierra a finales de septiembre en la costa suroeste de Florida y salió al océano Atlántico por el centro de Florida. Nicole devastó gran parte de la costa del condado de Volusia a principios de noviembre, dejando tras de sí casas derrumbadas en el océano después de que Ian las hubiera hecho vulnerables a la erosión.

"Es una experiencia rara, pero no única, y parece que con el cambio climático y las temporadas de huracanes más intensas, está ocurriendo con más frecuencia", dijo Meide sobre el descubrimiento.

Arqueólogos creen que es un naufragio

El lunes y el martes, el equipo de arqueólogos retiró la arena e hizo una zanja poco profunda alrededor de las vigas de madera de la estructura, tomó medidas e hizo bocetos en un esfuerzo por resolver el misterio de 200 años. Los miembros del equipo de excavación pasaron de usar palas a paletas y luego las manos a medida que quedaba al descubierto más parte de la estructura, para no dañar nada de la madera.

Investigadores del Programa Arqueológico Marítimo del Faro de San Agustín excavan, el lunes 5 de diciembre de 2022, para investigar lo que dicen es un naufragio, posiblemente del siglo XIX

"Hoy va mucho más rápido, pero lleva mucho tiempo", dijo Arielle Cathers, uno de los miembros del equipo, mientras se arrodillaba en la arena alrededor de la zanja desenterrando partes del armazón de madera con una paleta. "Hay que ir con mucho cuidado".

Meide, director de la sección de investigación del Faro y Museo de San Agustín (Florida), está convencido de que se trata de un naufragio por la forma en que se construyó y los materiales utilizados, como pernos de hierro.

No es infrecuente que, tras las tormentas, aparezcan objetos en las playas. En el condado de Martin, situado a unos 257 km al sur del condado de Volusia, el viento y las olas de Nicole desenterraron los restos óseos de seis personas que se cree que pertenecían a un cementerio de nativos americanos. También llegaron a las playas un baúl histórico de estilo barco de vapor y otros objetos.

Olas vuelven a enterrar los maderos del barco

Tras el descubrimiento inicial hace dos semanas, la arena de las olas volvió a enterrar los maderos del barco que se habían hecho visibles en la playa de Daytona Shores. Esta semana, los miembros del equipo arqueológico no tienen intención de descubrir el barco en toda su longitud, sino solo lo suficiente para medirlo, dibujarlo y posiblemente tomar algunas muestras de madera para comprobar sus orígenes.

Arielle Cathers anota información en un cuaderno en el emplazamiento de una estructura boscosa expuesta en la arena.

No hay planes para sacar el barco de Daytona Beach Shores, no solo porque el coste ascendería probablemente a millones de dólares, sino porque está protegido donde está, encajado en la arena húmeda, dijo Meide.

"Dejaremos que la madre naturaleza entierre los restos", dijo. "Eso ayudará a preservarlo. Mientras ese casco esté en la oscuridad y húmedo, durará mucho tiempo, cientos de años más".

FEW (AP, The New York Times)