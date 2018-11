Huelga obliga a cancelar 138 vuelos de Aerolíneas Argentinas

Una asamblea gremial sorpresa obligó este jueves (08.11.2018) a la empresa Aerolíneas Argentinas a cancelar 138 vuelos nacionales e internacionales, afectando al menos a 15.000 pasajeros. La medida de fuerza sindical tiene por objeto reclamar mejoras salariales y el pago de una cláusula de incremento mensual equivalente a la inflación, que en octubre no fue pagada.

El 95 por ciento de los vuelos afectados son internos, mientras que al extranjero se cancelaron trayectos a Río de Janeiro y Porto Alegre (Brasil), Miami (EE.UU) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), además de trayectos a Chile y Uruguay. "La medida de fuerza consiste en la realización de asambleas en los principales aeropuertos, impidiendo el normal desempeño de tareas. Dichas asambleas buscan afectar el servicio de la compañía", explicó la aerolínea.

Las asambleas por tiempo indeterminado las iniciaron a las 07:00 horas (10:00 GMT) en los principales aeropuertos argentinos los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA). "Aerolíneas no paga salario. Gremios aeronáuticos exigen que se cumpla con lo acordado", explicó APA en Twitter.

Que sea autosustentable

Los sindicatos se refieren al pago de la llamada "cláusula gatillo" correspondiente a octubre, que supone un incremento mensual para acompañar a la subida de la inflación. Los trabajadores debaten además cómo encarar las negociaciones salariales después de que el acuerdo venciera el 30 de septiembre. Recordemos que solo en septiembre, Argentina registró una inflación de un 6,5 por ciento y acumula desde inicios de año un alza de precios del 32,4 por ciento.

En tanto, el presidente Mauricio Macri urgió a los sindicatos a negociar con la empresa para que la aerolínea se sustente de forma autónoma y no demande subsidios estatales. El presidente argentino advirtió este jueves que la compañía aérea debe autosustentarse, pero actualmente demanda más subsidios estatales que antes por la devaluación del peso y el aumento del precio del petróleo. "No es justo que el 95 por ciento de las personas que no usan aviones tenga que pagar para que Aerolíneas funcione", afirmó.

DZC (EFE, dpa)

