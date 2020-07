Huawei no tendrá "prohibición total" en red 5G de Francia

El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei no tendrá una "prohibición total" del mercado francés de la red 5G, pero los operadores franceses que lo utilicen recibirán autorizaciones de explotación limitadas a ocho años, informó el domingo (05.07.2020) la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas Informáticos (Anssi).

Este anuncio llega tras varias controversias sobre la participación de Huawei en la red 5G, después de que varios países occidentales prohibieran a la compañía intervenir en sus redes por motivos de seguridad.

"Lo que puedo decir es que no habrá prohibición total. Los operadores que no usen Huawei, les incitamos a no hacerlo porque es el sentido natural de las cosas", declaró Guillaume Poupard, director general de la Anssi.

"Los que ya lo usan, daremos autorizaciones cuya duración varía entre tres y ocho años", dijo en una entrevista en el diario económico Les Echos.

Estas restricciones limitarán probablemente el acceso de Huawei a la red 5G en Francia. Huawei ha invertido miles de millones de dólares en esta tecnología, el futuro sistema de telecomunicaciones móviles, compitiendo principalmente con el sueco Ericsson y el finlandés Nokia.

Pero Estados Unidos, Reino Unido y otros países dijeron que Huawei representa un riesgo para la seguridad, en particular porque su fundador, Ren Zhengfei, es un exingeniero del Ejército Popular de Liberación chino.

Huawei aseguró que se retirará de las alianzas con cualquier país hostil y se centrará en trabajar con países donde sea bienvenido. (afp)

