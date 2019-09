Hongkoneses piden apoyo a Reino Unido en nueva manifestación

La embajada de Gran Bretaña en Hong Kong fue el lugar escogido por los manifestantes hogkoneses para realizar un fuerte llamado de apoyo contra China, en el marco de las protestas que exigen independencia democrática del territorio respecto al gigante asiático.

Cientos de personas le pidieron este domingo (15.09.2019) a Londres que tome medidas contra China por no cumplir su promesa de "un país, dos sistemas". La manifestación, organizada por un grupo de internautas prodemocráticos, tenía el objetivo de instar al Gobierno del Reino Unido a "tomar medidas inmediatas sobre China por no cumplir con la Declaración Conjunta chino-británica y reconocer que la (fórmula) del sistema de 'un país, dos sistemas' no funciona".

Bajo el principio de 'un país, dos sistemas', China prometió mantener las estructuras democráticas de Hong Kong durante 50 años después de recuperar la soberanía sobre la isla del Reino Unido en 1997. "La declaración conjunta chino-británica está siendo violada y 'un país, dos sistemas' es disfuncional. Todos y cada uno de los aspectos de Hong Kong están bajo el comando directo del Gobierno chino", apuntó el texto leído por uno de los organizadores, quien se presentó enmascarado.

"Como signatario del tratado legal de la Declaración Conjunta, el gobierno británico no debe permanecer reacio a tomar medidas concretas. El gobierno británico debe cumplir su obligación histórica y legal con Hong Kong", añadió el texto.

Parados frente al complejo del consulado en un distrito de oficinas de la isla de Hong Kong, los manifestantes corearon consignas en inglés, incluyendo "Save Hong Kong", "Declaración conjunta está muerta" y "God Save the Queen".

La manifestación se produjo exactamente una semana después que 250.000 personas marcharon al Consulado General de Estados Unidos para pedirle a Washington que apruebe un proyecto de ley que podría impedir que los gobiernos de Hong Kong y China supriman los derechos humanos y la libertad de los habitantes de la urbe.

mn (efe, afp)

