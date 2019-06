Hong Kong: cierres de comercios y nuevas manifestaciones contra extradiciones a China

Más de un centenar de comercios de Hong Kong anunciaron este martes (11.06.2019) su intención de cerrar sus puertas en protesta contra el proyecto del gobierno local de autorizar las extradiciones a China continental, que motivó una colosal manifestación este fin de semana.

Se trata esencialmente de comercios familiares y pequeñas tiendas en el corazón de la economía local, que rara vez se hacen oír en el debate político. Entre ellos, cafés y restaurantes, tiendas de aparatos electrónicos y juguetes, salones de manicura, estudios de yoga e incluso un sex-shop.

Los comerciantes se han movilizado en las redes sociales, bajo la etiqueta "#strike1206", anunciando que sus tiendas cerrarán para permitir que sus empleados se manifiesten.

"Hong Kong se construyó gracias al duro trabajo de generaciones", dice Meet Yoga Studio en su cuenta Instagram. "¿Y si lo borramos todo y lo llamamos directamente China?", se preguntó irónicamente.

"Soy una hongkonesa que no sabe casi nada de política y encuentra placer en las pequeñas cosas de la vida", escribió por su parte una florista. "Pero lo que sé de la política es que afecta a todos los aspectos de nuestra vida". El abogado Michael Vidler dijo que permitirá a sus 12 empleados que obren "según su conciencia".

Algunos pidieron la renuncia de la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam.

La mayor protesta desde 1997

La protesta del domingo fue la mayor desde que la excolonia británica pasó a manos de China en 1997. Según los organizadores, más de un millón de personas desafiaron el calor sofocante para salir a las calles y pedir al ejecutivo hongkonés que renuncie a su proyecto de ley.

El texto ha provocado las críticas de los países occidentales y las protestas de algunos hongkoneses, que temen caer en manos del sistema de justicia chino, opaco y politizado, y creen que esta reforma perjudicará la imagen internacional y el atractivo de la ciudad semiautónoma.

Sin embargo, la magnitud de la manifestación no disuadió a Carrie Lam, Jefa Ejecutiva de Hong Kong, quien reiteró este lunes que el Consejo Legislativo -el "Parlamento" hongkonés, dominado por fuerzas leales a Pekín- examinaría este texto el miércoles, tal y como estaba previsto.

Quienes se oponen al proyecto anunciaron otra manifestación el miércoles, cerca del Consejo Legislativo y llamaron a la población a participar o a hacer huelga. "El 12 de junio, esperamos que el Frente Civil de Derechos Humanos inicie la manifestación a las 10:00 horas locales", afirmó este lunes a la prensa Jimmy Sham, uno de los organizadores de la protesta. Otros pidieron pasar la noche del martes cerca del Parlamento.

China, contra la "connivencia con Occidente"

"1984", el famoso libro de George Orwell, "esta sucediendo en Hong Kong", aseguraba una manifestante, este fin de semana, desde Berlín.

Lam criticó el martes el proyecto de huelga. "Insto a las escuelas, padres, empresas y sindicatos , antes de convocar estos actos radicales, a plantearse la pregunta del bien que pueden hacer a la sociedad y la juventud de Hong Kong", afirmó, según Radio Television Hong Kong (RTHK).

Por su lado, el gobierno chino afirmó este lunes que "continuará apoyando firmemente" el proyecto de ley presentado por las autoridades de Hong Kong. "Nos oponemos firmemente a cualquier fuerza exterior que intervenga en los asuntos legislativos" de Hong Kong, afirmó Geng Shuang, un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, en alusión a reuniones de la oposición de Hong Kong con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

La propia prensa oficial china imputó la responsabilidad de las enormes manifestaciones organizadas este fin de semana en Hong Kong a injerencias extranjeras, y acusó a los opositores políticos de la excolonia de "connivencia con Occidente".

Proyecto de ley, ¿contra la criminalidad?

El proyecto de ley contempla la extradición a todas las jurisdicciones con las que no existe un acuerdo bilateral, incluida la China continental. Las autoridades afirman que esta ley llenará un vacío legal y hará que la ciudad ya no sea un refugio seguro para algunos criminales. Garantizan la existencia de salvaguardas para asegurar que se cumpla con las normas internacionales de derechos humanos y que no se dirija a los opositores políticos de China.

Entre los manifestantes del domingo, muchos portaron sombrillas amarillas, un símbolo del "Movimiento de los paraguas", que exigió en 2014 la elección del Jefe del Ejecutivo por sufragio universal.

Pero tras años de tensiones políticas en la antigua colonia británica, muchos hongkoneses ya no creen en las promesas de su ejecutivo, que está alineado con Pekín, y sospechan de las intenciones del gobierno chino, especialmente bajo Xi Jinping.

En virtud del acuerdo de 1984 entre Londres y Pekín, que presidió su traspaso en 1997, Hong Kong disfruta de una semiautonomía y unas libertades que no existen en la China continental, en teoría, hasta 2047.

Sin embargo, la antigua colonia británica ha sido escenario de considerables disturbios políticos durante la última década, por la preocupación que suscita la creciente interferencia de Pekín en sus asuntos internos y por la percepción de que el acuerdo de cesión y el famoso principio "Un país, dos sistemas" ya no se respetan.

La desconfianza hacia China ha ido en aumento desde que desaparecieron una serie de personalidades críticas con el poder chino, entre ellas un grupo de editores disidentes y un multimillonario, que reaparecieron luego detenidos en el continente

En el otoño de 2014, el corazón financiero de Hong Kong estuvo bloqueado durante varias semanas por el "Movimiento de los paraguas", una vasta movilización para exigir la elección del Jefe del Ejecutivo por sufragio universal. Desde entonces, muchos activistas pro-democracia han sido encarcelados, se les ha impedido presentarse a las elecciones o se les ha despojado de su cartera de consejeros en el Consejo Legislativo.

