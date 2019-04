Honduras tendrá su mayor feria del libro con apoyo español

De paseo por la Feria del Libro de Fráncfort

Taller II: conocimientos tradicionales

Una y otra vez los profesores y los educadores insisten en que los medios digitales no lo son todo. La educación clásica no puede ser puesta en duda... todavía. Eso muestran también varios expositores de la feria. Los niños y los jóvenes pueden experimentar y entender que algunas cosas se aprenden mejor cuando se hacen con las propias manos y no cuando se miran en una pantalla o en un smartphone.