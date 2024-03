Hombres violados en Kosovo: sufrimiento en secreto

La violación masiva fue un crimen de guerra común durante las guerras en la ex Yugoslavia, sobre todo, en Kosovo, entre 1998 y 1999. Allí también violaron a hombres. Una víctima cuenta su traumática experiencia a DW.

El albanokosovar Shaban, quien por deseo propio ha preferido que se publique su traumática historia de manera anónima, tenía sólo 19 años en 1998. Cuando las tropas serbias llegaron a su distrito en la parte central de Kosovo, en septiembre de 1998, durante el avance contra los combatientes del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), Shaban fue arrestado junto con otros 200 hombres, y los llevaron a la comisaría. No se imaginaba que lo que sucedió allí cambiaría su vida por completo.

Los llamaron por separado para ser interrogados, cuenta Shaban. El trato fue duro y humillante. Fueron golpeados y pateados repetidamente. Escogieron a Shaban entre las filas de los arrestados. "Entonces la policía me llevó al baño y me hizo lo peor", dice Shaban con voz temblorosa. "Lo peor", así llama a la violación. No quiere dar ningún detalle. Incluso ahora, décadas después, está a punto de romper a llorar. Así de terribles son sus recuerdos. Pero eso fue sólo el comienzo. Lo encarcelaron por terrorismo. "La acusación de actividad terrorista era infundada y simplemente inventada", dice Shaban.

Kosovo y la OTAN

La escalada de la guerra entre serbios y albanokosovares, sobre todo las masacres de Recak y Prekaz, en las que alrededor de 100 kosovares fueron asesinados por las fuerzas de seguridad serbias, condujo finalmente a la intervención de la OTAN. En junio de 1999, los serbios se vieron obligados a rendirse bajo la presión de los ataques de la OTAN. El intento de abolir la autonomía de los albanokosovares dentro de Serbia, que el fundador de Yugoslavia, Tito, les había garantizado, había fracasado. Para Shaban, sin embargo, eso no significó el fin de su sufrimiento. Fue trasladado de la prisión de Kosovo a Nis, en el sur de Serbia, y permaneció preso tres años más, hasta 2001.

La violación es un crimen de guerra

Las violaciones son un crimen de guerra. Las mujeres en particular son las víctimas. Por otro lado, apenas se oye hablar de hombres violados. La violación supone al menos un estigma tan grande para ellos como para las mujeres. "El concepto tradicional del hombre como una figura fuerte, que se enfrenta a desafíos difíciles, contradice la experiencia de la violencia sexual en la guerra", afirma la psicóloga Sevie Izeti, que lleva años estudiando el problema de los hombres violados.

"Psicológicamente hablando, la experiencia de la violencia sexual los sacude hasta los cimientos mismos de su propia identidad y los lleva a mantener este sufrimiento en secreto", señala Selvie Izeti. "Se sienten débiles y avergonzados", añade. Una consecuencia lógica de esto es "que los hombres lo mantienen en secreto y, por lo tanto, tienen más dificultades que las mujeres para acceder a los servicios de rehabilitación necesarios, y son reacios a someterse a un tratamiento profesional y al reconocimiento de su estatus". Esta es también la razón por la que, hasta ahora, sólo unas pocas docenas de víctimas masculinas se han presentado en el Centro de Rehabilitación de Víctimas de Torturas de Guerra de Kosovo.

La familia desconoce lo sucedido

En el centro de Pristina se enuentra la Plaza Heroinat (Plaza de la Heroína), en honor a las mujeres víctimas de violación, justo al lado del símbolo y lema de Kosovo: "Newborn" (Recién nacido), un relieve de cuatro por cinco metros del rostro de una mujer. Está formado por 20.000 placas de metal, cada una de las cuales simboliza a una mujer violada durante la guerra. El Estado paga una pensión mensual de poco más de 200 euros a las víctimas cuyos casos de violación se han demostrado. Sin embargo, esta prueba significa afrontar sus experiencias y describirlas, hablando de ellas ante una comisión.

Durante mucho tiempo, para Shaban era inimaginable que hablara ante una comisión. Ni siquiera su familia conoce lo sucedido. Está casado y tiene hijos. No confió su historia a su familia. Este es también el caso de muchas otras víctimas que guardan silencio sobre el crimen cometido contra ellas. Shaban finalmente decidió hablar con dicha comisión, y su violación ha sido reconocida.

Shaban estuvo tres años en prisión. Imagen: Vjosa Çerkini/DW

Una vida atormentada tras la violación

Las consecuencias de la violación que ha sufrido son enormes. Shaban vive con miedo todos los días. No puede dormir sin terapia. Está en tratamiento médico continuo desde que salió de prisión. "No puedo vivir adecuadamente sin medicación. Estuve sin medicación durante dos días, luego todo mi cuerpo empezó a temblar y los recuerdos volvieron a mostrarse de lleno", relata.

La Comisión del Gobierno de Kosovo, que registra a las víctimas, reconoció la condición de víctimas de violencia sexual de 1.102 personas; de ellos, 1.054 son mujeres y 48 son hombres, incluido Shaban. Si el número de placas en memoria de las víctimas en la Plaza de la Heroína es aproximadamente correcto, la cantidad de casos no denunciados es 20 veces mayor. Esto significaría que se puede estimar que alrededor de 1.000 hombres fueron violados durante la guerra de Kosovo.

El secreto, más importante que el dinero

Este tema aún no se ha debatido abiertamente. Incluso la perspectiva de que haya una compensación rara vez anima a las posibles víctimas a revelar lo sucedido. Poder hablar con alguien de forma confidencial representaría un gran alivio para los afectados. "La conversación sería como una liberación espiritual", dice Shaban. "No se trata de dinero. Para nosotros, el trato y la confidencialidad son mucho más importantes", explicó. Esta es también la razón por la que la mayoría de las víctimas de violación ha optado por permanecer en silencio hasta el día de hoy.

"Si la gente se entera, no tendré nada por qué vivir", dice Shaban. "Todo mi miedo es que mis familiares o alguien más descubra mi secreto. Entonces la gente empezaría a hablar sobre mi destino, ese es mi mayor temor", afirma.

