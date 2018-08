Hombre austriaco intenta abordar un tren con un caballo

Las fotos publicadas en redes sociales mostraban a un hombre y su caballo mientras subían a un tren en el montañoso y boscoso estado austriaco de Estiria. Según informes, el hombre intentó abordar dos trenes con su compañero equino el miércoles (22.08.2108), pero los conductores del tren se negaron a continuar el viaje con Frieda a bordo.

En un principio, el sistema ferroviario nacional de Austria (ÖBB) bromeó juguetonamente acerca de la situación, pero luego advirtió con más seriedad a otros que no siguieran los pasos del hombre, señalando que los caballos no estaban permitidos en sus trenes. No obstante, algunos animales más pequeños sí están permitidos.

"Por supuesto, el transporte de caballos en nuestros trenes no está permitido. También en este caso, el huésped domesticado (pero no invitado) tuvo que abandonar el tren. No obstante, fue una tarde divertida", tuiteó el ÖBB.

"Esperamos que esto no vuelva a suceder", dijo la portavoz de ÖBB, Julianne Pamme, citada por la agencia de noticias austríaca APA, quien agregó que los caballos podrían ser peligrosos en ciertas situaciones, como por ejemplo, si el tren llegase a frenar repentinamente.

Los lineamientos de los Ferrocarriles Federales de Austria establecen que los animales pequeños e inofensivos en contenedores cerrados y seguros, así como los perros con correas y bozales, pueden viajar en los trenes.

FEW (AFP, dpa)

