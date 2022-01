Hofesh Shechter, el coreógrafo infatigable

Hofesh Shechter es uno de los coreógrafos más laureados de la danza internacional. Sus piezas son una descarga de energía, son casi agresivas, extáticas. Son, en definitiva, montañas rusas de emociones.

Sus producciones suelen ir acompañadas de ritmos que él se encarga de componer. No es de extrañar, pues empezó tocando la batería. “Clowns”, “Political Mother” o “Barbarians” son algunas de sus obras, que han recibido elogios del público y la crítica.

Hofesh Shechter nació en Jerusalén en 1975 y mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, ya bailaba en la legendaria Compañía de Danza Batsheva. Cuando se mudó a Londres, despegó su carrera artística. En 2008 fundó su propia compañía.

Cultura.21 se encuentra con Shechter en Stuttgart, la meca de la danza, donde actualmente trabaja como coreógrafo invitado con la premiada Gauthier Dance Company. Su primer acto: la puesta en escena del clásico “El lago de los cisnes”. Solo que él lo transforma en una agitada fiesta y le cambia ligeramente el nombre: “Swan Cake” o “La torta de los cisnes”. De nuevo, Shechter también compone la música.



Tenemos el insólito privilegio de presenciar sus ensayos, donde sus bailarines nos muestra el típico “Hofesh Move”. Movimientos pausados y ondulantes, cuerpos que parecen que flotan en el viento como globos.

Nos subimos con él a un árbol —es donde mejor puede relajarse— y le preguntamos: ¿a qué parte del cuerpo le daría más espacio? ¿Y por qué le fascinan los animales de caza?

Esta semana, ¡conozcan al artista Hofesh Shechter!



