La entrevista - Leon Schwarzbaum: "Hablo por los muertos, que ya no tienen voz"

"Sólo los muertos pueden perdonar, pero no pueden hablar", dice Leon Schwarzbaum. Sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz y hoy lucha para que la verdad no caiga en el olvido. Habla en escuelas y eventos públicos sobre la peor etapa de su vida. "Se lo debo a los muertos, porque he tenido la suerte de sobrevivir", dice en entrevista con DW.