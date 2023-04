Hidrógeno verde: el arriesgado plan de España

En la región de Castilla-La Mancha, en la antigua localidad minera de Puertollano, 250 kilómetros al sur de Madrid, se levanta la mayor planta europea de producción de hidrógeno verde. La refinería de petróleo de Repsol y la fábrica de fertilizantes sintéticos Fertiberia se hallan en las cercanías.

Hasta 2030, Fertiberia ha de ser abastecida en un 100 por ciento con hidrógeno verde por el gigante energético Iberdrola. De momento, solo recibe un 10 por ciento. En Puertollano queda claro por qué se depositan tantas esperanzas en este elemento, pero también por qué el proyecto español de abastecer de energía barata a Alemania conlleva altos riesgos.

Fertilizantes con mala fama

Todo está interrelacionado. Pese a su sequía crónica, España es un importante exportador agrícola. Eso convirtió a Fertiberia en una empresa de talla mundial. Pero tanto la producción masiva de fertilizantes sintéticos como la generación de hidrógeno verde requieren mucha agua, que escasea cada vez más en el país.

Fertiberia tiene, desde hace tiempo, mala fama, como contaminante del medio ambiente. Si la planta funcionara al cien por ciento con hidrógeno verde, los fertilizantes se volverían tan caros que peligraría el floreciente sector exportador de productos agrícolas. "Hay una escasez de recursos en todos los niveles, lo que ha hecho subir los precios en todas partes y quita rentabilidad a la producción de hidrógeno verde”, dice a DW Roberto Gómez-Calvet, de la Universidad Europea de Madrid. Iberdrola sueña con enormes parques eólicos offshore, que harían sustentable la producción de hidrógeno. Pero eso presupone millonarias inversiones.

Subvenciones europeas

Javier Plaza de Agustín, quien nos guía por la planta de Iberdrola, explica que están esperando subvenciones de la UE para abaratar la producción. Pero no menciona cifras. Recorriendo el recinto queda claro que el hidrógeno no deja de ser peligroso. El gas no es tóxico, pero sí altamente inflamable. Por eso, muchos ponen en duda que se pueda transportar por gasoductos comunes. Habría que licuarlo, para transportarlo por barco, lo cual también requiere energía.

Iberdrola apuesta por los parque solares para alimentar su producción.

Iberdrola ha construido por eso un parque solar contiguo, que alimenta la producción con electricidad verde. Pero, para llegar al cien por ciento de su capacidad hasta 2030, como se planea, serían necesarios más parques adicionales.

Desafío complejo

Al margen de todas las discusiones, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quiere convertir a su país en especialista en hidrógeno. "No obstante, no debemos perder de vista la complejidad del asunto. La electrolisis, la compresión y el licuado consumen una cantidad enorme de energía, y no tenemos suficientes fuentes verdes para surtir la industria pesada de Europa con hidrógeno verde de España”, advierte Víctor Ruiz Ezpeleta, experto en Energía de la Escuela de Negocios de Madrid, EAE.

También el proyecto H2MED, con un costo de 2.500 millones de euros, impulsado por Francia, es considerado polémico. A través de la planeada tubería habría de fluir gas de España a Francia, por el Mediterráneo. El Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente IIDMA estima que eso conlleva considerables riesgos. El abogado Quentin Aubineau, que trabaja para dicho instituto, opina que el planeado envío de dos millones de toneladas de hidrógeno verde a Francia hasta 2030 carece de todo realismo.

Pero, lo que está claro es que difícilmente las cosas puedan seguir su curso actual. Como dice Antonio Turiel, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC): "Nuestro sistema basado en el crecimiento solo era posible gracias al petróleo y el gas baratos”.

