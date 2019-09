Hezbolá: Israel “pagará el precio” por su “agresión” contra Líbano

El líder del grupo Hezbolá, Hasan Nasrala, dijo este sábado (31.08.2019) que Israel "pagará el precio” después de que dos drones con explosivos cayeran la semana pasada en los barrios del sur de Beirut, considerados feudo de este movimiento respaldado por Irán. Asimismo, declaró que todas las opciones estaban abiertas para vengar esta violación a la soberanía del Líbano.

A través de un discurso televisado, Nasrala afirmó que “Israel pagará el precio y todas las amenazas e intimidaciones no impedirán que la resistencia responda”. Agregó que "definitivamente, hemos decidido responder. Hay un consenso nacional para condenar lo sucedido y consideramos que se trata de una agresión contra el Líbano”.

Nasrala aseguró que la presencia de drones israelíes "abren las puertas a asesinatos” si estas acciones no son respondidas a tiempo, por lo que "este tipo de actos no serán tolerados”. Israel, que no ha asumido la autoría de estas acciones, desplegó fuerzas adicionales en la frontera con Líbano y acusó a Irán de estar entregando los elementos necesarios para que Hezbolá pueda producir misiles guiados.

Derecho a defenderse

En referencia a los drones que se estrellaron el domingo pasado en los barrios de la capital, Nasralá aseguró que “se trata de una flagrante agresión. Algunos medios israelíes aseguraron que estaban dirigidos contra fábricas de misiles de precisión, pero todos saben que éstas no existen, aunque tenemos esas armas”. También acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "vender hipócritamente” su interpretación del incidente a la comunidad internacional.

A través de Twitter, las Fuerzas Armadas de Israel aseguraron que sus unidades de “tierra, aire, mar e inteligencia se están preparando para varios escenarios en la zona del comando norte”. A estas declaraciones las acompañaron con imágenes de tanques y fuerzas terrestres siendo desplegadas.

El Ejército libanés disparó el pasado miércoles contra un dron israelí que sobrevolaba una región del sur del país, una acción bélica inhabitual. En tanto, el presidente del Líbano, Michel Aoun, calificó el incidente del domingo de “declaración de guerra”, y añadió que su país tenía el derecho a "la defensa propia”.

En la última guerra librada entra ambos países, en 2006, cerca de 1.200 libaneses perdieron la vida (la mayoría de ellos civiles), mientras que 158 israelíes perecieron, casi todos ellos soldados.

DZC (EFE, AFP, Reuters)

Tierra Prometida, tierra de conflicto El triunfo de la esperanza El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclamó la instauración del Estado de Israel. La fecha de ese aniversario corresponde ahora al 19 de abril según el calendario hebreo. Ben-Gurión se refirió a la historia del pueblo judío recordando: "Nunca perdió la esperanza", y "nunca se acalló su plegaria por el retorno y la libertad". Los judíos habían regresado por fin a su lugar de origen.

Tierra Prometida, tierra de conflicto En la ONU Un triunfo diplomático: la bandera del nuevo Estado fue izada de inmediato ante el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Para los israelíes, el reconocimiento internacional significó un paso más hacia la seguridad y la libertad.

Tierra Prometida, tierra de conflicto La hora más negra La importancia de la fundación del Estado de Israel queda especialmente de manifiesto ante el trasfondo del Holocausto. Durante la II Guerra Mundial, los nazis asesinaron a unos 6 millones de judíos en los campos de concentración y las cámaras de gas. La foto muestra a los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz tras su liberación.

Tierra Prometida, tierra de conflicto "Nakba" - la catástrofe Los palestinos recuerdan la fundación del Estado de Israel con el término "nakba": catástrofe. Cerca de 700.000 personas tuvieron que abandonar su tierra para hacer lugar a los ciudadanos del nuevo Estado. La instauración del Estado de Israel marca así el inicio del conflicto del Medio Oriente que, 70 años más tarde, no ha logrado ser superado, pese a numerosos intentos de mediación.

Tierra Prometida, tierra de conflicto De cara al futuro La autopista Nr. 2 no solo conecta a las ciudades de Tel Aviv y Netanya; también refleja el ansia de progreso del joven Estado. La carretera fue inaugurada en 1950 por la primera ministra israelí Golda Meir, quien aplicó una severa política económica y de modernización.

Tierra Prometida, tierra de conflicto Los kibutz, un paraíso para los niños Las granjas colectivas conocidas como kibutz se extendieron por todo Israel, especialmente en los primeros años que siguieron a la instauración del Estado judío. Sobre todo judíos seculares y de tendencia socialista materializaron allí sus visiones de la vida en comunidad.

Tierra Prometida, tierra de conflicto Seis días de guerra Las tensiones con los vecinos árabes no amainaron. En 1967 desembocaron en la Guerra de los Seis Días, en la que Israel derrotó a Egipto, Jordania y Siria y tomó el control de Jerusalén Oriental y la Cisjordania. Fue el capítulo inicial de una serie de enfrentamientos y guerras en la región.

Tierra Prometida, tierra de conflicto Asentamientos conflictivos La política israelí de asentamientos azuzó continuamente el conflicto con los palestinos. La Autoridad Autonómica acusó a Israel de hacer imposible el futuro Estado Palestino, con su sostenida política de construcción de asentamientos. También la ONU ha condenado esas construcciones, sin que Israel haya enmendado el rumbo.

Tierra Prometida, tierra de conflicto Ira, odio y piedras En 1987, los palestinos se rebelaron contra el dominio israelí en los territorios ocupados. La protesta se inició en la ciudad de Gaza y se propagó rápidamente a Jerusalén Oriental y la Cisjordania. El alzamiento se prolongó durante años y terminó con la firma del acuerdo de Oslo en 1993.

Tierra Prometida, tierra de conflicto ¿Por fin paz? Con la mediación del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y del jefe de la OLP, Jasser Arafat, emprendieron en 1993 conversaciones de paz que condujeron al Acuerdo de Oslo. En él, ambas partes reconocieron oficialmente a la otra. El asesinato de Rabin, perpetrado dos años después por un joven radical israelí, echó por tierra el acuerdo.

Tierra Prometida, tierra de conflicto Acercamiento en la Knesset El Holocausto marca las relaciones germano-israelíes hasta el día de hoy. En febrero del año 2000, el entonces presidente germanofederal, Johannes Rau, pronunció un discurso ante la Knesset, en alemán. Fue un hito que exigió una superación a ambas partes y un paso más de acercamiento, de gran peso simbólico.

Tierra Prometida, tierra de conflicto El muro israelí La política israelí de asentamientos endureció los frentes del conflicto del Medio Oriente. En 2002 comenzó la construcción de un muro de 107 kilómetros de largo en la Cisjordania. La barrera contuvo en buena medida la violencia, pero no resolvió los problemas políticos. Autor: Kersten Knipp



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |